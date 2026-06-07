Ministra Arzola defiende embargos a deudores morosos y asegura que existieron avisos previos

Una firme postura institucional adoptó el Ministerio de Educación frente a las masivas acciones de retención de fondos que han afectado a miles de profesionales del país. La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió de manera categórica las acciones de cobranza judicial impulsadas por la Tesorería General de la República contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), asegurando que todos los procedimientos ejecutados fueron precedidos por distintas instancias formales de notificación y oportunidades de regularización.

Al ser entrevistada en el programa Mesa Central de T13, la secretaria de Estado abordó directamente la controversia pública generada por los embargos de cuentas bancarias aplicados a personas con deudas morosas, algunas de las cuales han denunciado la retención total de los fondos depositados en sus cuentas personales.

Para la autoridad de la cartera, el escenario actual no es fortuito, sino la consecuencia de años de incumplimiento en los pagos, sumado a señales equivocadas entregadas durante administraciones anteriores. Al respecto, Arzola apuntó a las falsas expectativas del pasado, señalando que se venía de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas, provocando que el incentivo o la señal fuera que dejaran de pagar, algo que muchos terminaron haciendo. Esta morosidad, añadió, ha generado un impacto significativo en las finanzas públicas y en la capacidad de sostener los beneficios educacionales actuales.

Frente a las quejas por la severidad de las retenciones en las cuentas bancarias, la ministra de Educación insistió en que existieron las oportunidades previas para evitar que el Ejecutivo llegara a estas instancias de fuerza. En ese sentido, recordó que la ley faculta al Fisco a utilizar mecanismos de cobranza mucho más amplios que los disponibles para las entidades financieras privadas.

Los argumentos técnicos y políticos esgrimidos por la secretaria de Estado respecto a estas medidas excepcionales se estructuraron bajo los siguientes puntos:

En primer lugar, la ministra enfatizó que hubo muchos avisos previos antes de proceder a la ejecución de las retenciones bancarias. Asimismo, la autoridad recordó que existieron otras etapas procesales en las cuales los afectados podían acercarse de manera voluntaria a suscribir convenios de pago. Por otra parte, Arzola aclaró que las herramientas de cobranza estatal son forzosas y mucho más importantes que las que posee de manera habitual el sistema bancario privado. Finalmente, la jefa de la cartera subrayó que el CAE siempre permitió estos mecanismos, con la única diferencia de que las administraciones previas no los habían utilizado.

“Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley, porque si no hacemos cumplir la ley, nada, ninguna relación que tenemos acá adentro de este país va a poder sostenerse. Necesitamos todos cumplir con nuestras responsabilidades y el Crédito con Aval del Estado tiene su responsabilidad”, sentenció Arzola.

Gradualidad en los procesos de cobro y priorización por tramos

Al cierre de la entrevista en Canal 13, la secretaria de Estado se refirió a los reclamos de diversas agrupaciones de deudores y personas naturales que aseguran no tener ingresos elevados para hacer frente a los saldos pendientes del crédito estudiantil. Al respecto, Arzola explicó que los procesos de cobro judicial se han diseñado y aplicado bajo un criterio de estricta gradualidad en este 2026.

En esa misma línea, la autoridad sectorial indicó que para los operativos de la Tesorería General se ha priorizado primero cobrar a los tramos de deuda más altos y, paulatinamente, se va bajando hacia el resto de los deudores. Por este motivo, la ministra hizo un llamado explícito para que quienes tienen menores ingresos vayan a las oficinas correspondientes, revisen las medidas que pueden adoptar para pagar a tiempo y eviten enfrentar embargos. La autoridad concluyó señalando que el cumplimiento de estas obligaciones financieras resulta estrictamente necesario para garantizar el financiamiento de futuras ayudas estudiantiles y de otras políticas públicas esenciales en materia de educación nacional.