Presidente Kast encabeza inauguración de parque y conmemora la Toma del Morro en Arica

En el inicio de su gira oficial por el extremo norte de Chile, el Presidente José Antonio Kast desplegó una intensa agenda de actividades en la Región de Arica y Parinacota. El Jefe de Estado lideró importantes hitos que combinaron el fortalecimiento del equipamiento urbano con la conmemoración de una de las efemérides patrióticas más significativas del calendario nacional, consolidando su presencia en terreno junto a secretarios de Estado, autoridades regionales y la comunidad local.

La máxima autoridad del país inició sus actividades el sábado con una agenda enfocada en el desarrollo urbano y comunitario. Posteriormente, al caer la noche, se trasladó al casco histórico de la ciudad para presidir los actos oficiales de carácter patrimonial y militar en homenaje a los héroes de la Guerra del Pacífico.

La primera actividad de la jornada sabatina se concentró en el sector El Alto Sur de Arica, lugar donde el Mandatario encabezó la inauguración del Parque El Alto. El nuevo recinto busca promover de manera directa la recreación, la convivencia comunitaria y el acceso equitativo a áreas verdes para miles de habitantes de la comuna nortina.

Durante el tradicional corte de cinta, el Presidente Kast estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, además de dirigentes sociales y vecinos del sector. El proyecto de infraestructura urbana contempló las siguientes características:

En primer lugar, la ejecución de las obras civiles estuvo a cargo de las directrices técnicas del Servicio de Vivienda y Urbanización. Asimismo, el financiamiento de la iniciativa gubernamental significó una inversión fiscal superior a los 7.256 millones de pesos. Por otra parte, los recursos económicos permitieron habilitar un extenso parque urbano de 17.172 metros cuadrados de superficie. En ese sentido, el diseño arquitectónico del nuevo recinto incorporó infraestructura adaptada para vecinos de distintas edades. Finalmente, tras la ceremonia, las autoridades confirmaron que la obra presenta un avance del 100% para el uso inmediato de la población.

Alegoría histórica: 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica

Al cierre de la jornada, el Presidente Kast encabezó la tradicional alegoría histórica con motivo de los 146 años del Asalto y Toma del Morro de Arica. La representación patrimonial evoca la gesta ocurrida el 7 de junio de 1880, símbolo del valor y sacrificio de los soldados chilenos durante la Guerra del Pacífico. En el acto oficial, el Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, y la Primera Dama, María Pía Adriasola.

Para la puesta en escena de la recreación histórica, el despliegue de coordinación consideró los siguientes ejes narrativos:

En primer lugar, la recreación se prolongó por cerca de 55 minutos, los mismos que duró la gesta original de 1880 en los faldeos del peñón. Asimismo, la presentación contó con la asistencia de cientos de personas que repletaron los accesos junto a las autoridades nacionales y regionales. Por otra parte, en la puesta en escena participaron cerca de 250 personas, entre las que destacaron efectivos militares, recreacionistas históricos, actores civiles y voluntarios locales. Finalmente, el Mandatario catalogó como un privilegio participar en este acto de una ciudad que definió como llena de orgullo, patriotismo y amor por Chile.