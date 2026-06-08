Académica U. de Chile es una de las autoras del histórico informe de la ONU sobre el futuro de los océanos

La crisis climática, la contaminación por plásticos y la presión creciente sobre los ecosistemas marinos están transformando aceleradamente el océano global. Esa es una de las principales conclusiones del Third World Ocean Assessment, el Tercer Informe Mundial sobre los Océanos impulsado por Naciones Unidas, en cuya elaboración participó la académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile, María Christina Fragkou.

El documento, presentado en el marco de la octogésima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, constituye una de las evaluaciones científicas más amplias sobre el estado del océano y aborda fenómenos como el aumento del nivel del mar, la acidificación de las aguas, la pérdida de biodiversidad y el impacto social y económico que estos procesos generan en las comunidades costeras.

“Los resultados del informe pueden ser muy valiosos para la gobernanza de los océanos, un tema especialmente relevante en nuestro país, tras la reciente aprobación de la Ley de Desalinización. Al mismo tiempo, la experiencia chilena en desalinización para consumo humano ha nutrido los hallazgos del informe, dando relevancia al caso de Chile, y señalando, a la vez, estrategias que deberían evitarse, como priorizar el agua desalinizada por sobre el agua continental para el consumo humano”, señaló María Christina Fragkou.

El informe advierte que el océano “está bajo una creciente presión producto de la sobreexplotación, la contaminación y los impactos acelerados del cambio climático”, mientras aumenta la demanda global por recursos biológicos, minerales y energéticos. Asimismo, destaca que el océano absorbe más del 90% del exceso de calor generado por las emisiones de gases de efecto invernadero y cerca del 30% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera.

Entre los principales hallazgos del reporte se encuentra la aceleración del calentamiento oceánico, el aumento sostenido del nivel del mar y la expansión de zonas con baja oxigenación marina. El documento señala que aproximadamente el 16% del aumento del calor acumulado en los océanos desde 1955 ocurrió solo desde 2018, mientras que el nivel del mar alcanzó tasas de aumento de 4,3 milímetros por año en 2023.

La investigación también pone énfasis en las consecuencias sociales de la degradación oceánica. El reporte subraya que millones de personas dependen directamente del océano para su alimentación, trabajo y bienestar, especialmente en comunidades costeras e indígenas. Además, advierte que fenómenos como la contaminación, la pérdida de hábitats marinos y los eventos climáticos extremos están afectando la salud humana, la seguridad alimentaria y las economías locales.

Uno de los aspectos innovadores de esta tercera edición es la incorporación de enfoques de equidad, género, conocimientos indígenas y gobernanza oceánica. El documento destaca la necesidad de avanzar hacia políticas integradas que permitan proteger los ecosistemas marinos y, al mismo tiempo, asegurar justicia ambiental y social para las comunidades que dependen de ellos.

“Considerar los aspectos sociales asociados a la gobernanza de los océanos, es un gran avance hacia garantizar la justicia social y ambiental, especialmente porque reconoce de manera explícita a las mujeres y las comunidades indígenas, quienes dependen de los recursos oceánicos y están más expuestos a los efectos del cambio climático”, sostuvo la académica Fragkou.

El informe también aborda el rol estratégico de los llamados “ecosistemas de carbono azul”, como manglares, pastos marinos y marismas, fundamentales para la captura de carbono y la mitigación del cambio climático. Sin embargo, advierte que estos ecosistemas continúan deteriorándose debido al desarrollo costero, la contaminación y el aumento del nivel del mar.

La participación de María Christina Fragkou en este trabajo internacional refuerza el aporte de la academia chilena en la investigación sobre crisis climática, gobernanza ambiental y sostenibilidad de los océanos, en un contexto donde la protección marina se vuelve cada vez más urgente a escala global.