Alcaldesa Norambuena (RN) al Gobierno: “Aquí hay un grave problema de comunicación”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena (RN), se refirió al Encuentro Nacional de Alcaldes y la relación de los municipios con el Gobierno. Esto en medio del debate por los recortes en salud y el Fondo Común Municipal.

En primera instancia, destacó el encuentro que se desarrolló en su comuna e indicó que como sector buscan poner el énfasis en el carácter unitario del municipalismo. “Es un llamado a que nos tienen que atender a todos por igual, independiente de dónde provengamos o de nuestra visión política, yo creo que es parte importante de este concepto del municipalismo, al que yo me sumo, a mí me gusta mucho el hecho de compartir directamente desde las visiones que cada alcalde va sugiriendo”, indicó la edil.

Sí reconoció que se manifiestan ciertas diferencias como lo que ocurrió con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo y el episodio que protagonizó con el Presidente José Antonio Kast. “Hay ciertas situaciones que no ameritan, como por ejemplo algunas faltas de respeto o algunas otras cosas que van surgiendo en el camino. Pero creo que ese es uno de los puntos en común que todos vemos, es decir, estamos todos juntos y somos uno solo, los municipios son todos iguales, tienen las mismas finalidades, tienen los mismos objetivos y no nos pueden mirar de primera o de segunda categoría”, dijo.

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En base a la situación anterior, para la alcaldesa tiene sentido que el Mandatario haya realizado citas separadas para alcaldes oficialistas y de oposición. “Yo creo que en una primera instancia fue positivo (tener reuniones separadas), a ver, no es que suene como división, sino que tal vez los oficialistas pueden tener otras cosas y de otras formas, mientras los de oposición verlo de otra manera”.

Sobre la cita con el Presidente, destacó la apertura al diálogo. “En mi caso, yo participé del encuentro, tuve la oportunidad incluso de tomar la palabra y efectivamente estuvimos cerca de más de cuatro horas conversando con el Presidente y con el equipo de ministros y subsecretarios que él invitó. Fue un diálogo bien abierto en realidad, donde también se manifestaron situaciones en las cuales nosotros vimos debilidades en ese momento, como el tema de la comunicación, de cuáles van a ser las certezas o no con respecto al tema de los recortes”, dijo Norambuena.

En cuanto a los principales temas que han generado debate entre los alcaldes y el Ejecutivo, como los recortes en salud y el impacto que tendría la megarreforma en el Fondo Común Municipal, la alcaldesa de La Serena aseguró que hay un problema de comunicación.

“Yo se lo dije directamente a los ministros que vinieron la semana pasada a La Serena, aquí hay un grave problema de comunicación (…) El error se provoca cuando uno se entera por la tele o se entera por la prensa finalmente de las decisiones que van a tomar, yo creo que ahí está el error. Ellos tienen que partir primero conversando de la forma en que se van a aplicar las cosas que tienen todo su derecho a realizar, pero primero se tiene que comunicar con las personas que pudiesen sentirse o que van a ser afectadas y esos somos nosotros los municipalismos”, criticó la autoridad comunal.

Indicó que que las municipalidades tienen “muy pocos recursos” y que cada año realizan proyecciones de presupuestos para el siguiente periodo, entonces aseguró que “si no tenemos la certidumbre de contar con recursos importantes que se entregan a través del Fondo Común Municipal, esa es como una primera red flag, que aquí algo está pasando y no nos han dado realmente la certeza de qué o cómo lo van a aplicar. Entonces yo creo que la falta de comunicación ha sido una de las inquietudes que a todos nos ha provocado”.

“Ahora el Gobierno nos dijo en este encuentro de alcaldes, salió el ministro Quiroz diciendo que el fondo común municipal no se iba a tocar (…) entonces el Gobierno de alguna otra manera tiene que compensar y esa compensación es la que también no conocemos. Hacienda dijo que solamente hay 11 comunas que se verían afectadas porque son las comunas entre comillas que reciben más dinero, pero tampoco dicen el cómo, cuánto y que van a dejar de hacer y eso también es injusto para esas comunas”, contó la alcaldesa.