Argentina: fábrica de futbolistas y entrenadores de clase mundial

Argentina es una máquina de producir jugadores de clase mundial no solo para su selección nacional, sino para los mejores equipos del mundo, entre otros, los que compiten en la Champions League europea. Argentina también es una productora de directores técnicos de enorme nivel: seis selecciones son dirigidas por argentinos en este Mundial 2026.

El Club Parque, en la Ciudad de Buenos Aires, es un histórico semillero de grandes jugadores de fútbol. En la entrada, un cartel dice que el club es “cuna de cracks”. En sus paredes están colgadas las camisetas de futbolistas notables que se formaron ahí.

“Estos son muchos de los chicos que salieron del club. Bueno, ahí está la mía, La Paglia”, dice César La Paglia, director deportivo del Club Parque. La Paglia tuvo una carrera exitosa como futbolista en Argentina y Europa, además de jugar en juveniles de la selección argentina.

Mientras hablamos, los chicos están practicando baby fútbol, una versión del deporte que se juega en canchas más pequeñas; y que favorece el control, la gambeta corta, la velocidad mental y la creatividad bajo presión. Eso contribuye al desarrollo de jugadores rápidos, pícaros y habilidosos.

Todo empieza con el baby fútbol

Para La Paglia, el baby fútbol permite trabajar muy bien los fundamentos del deporte. “A ver, lo más importante en el baby fútbol siempre es el pase, se trabaja mucho lo que es el control y el pase, y después se trabaja con conos, lo que es la técnica, se usa mucho la pisada en el baby fútbol, pisar para un lado, pisar para el otro”.

“Buen jugador se nace”, cree La Paglia, pero la formación de futbolistas es clave. Y esta etapa es fundamental.

“En el desarrollo de un jugador de fútbol, futuro jugador de fútbol, esta es para mí la instancia que los chicos más incorporan, es el ‘infanto juvenil’ digamos, es el preescolar o el jardín de infantes de los chicos del fútbol, donde desarrollan toda la parte técnica, si bien el chico naturalmente ya viene con la técnica, pero acá se le mejora mucho”.

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“Gracias a los profes juego así”

Nahuel Díaz tiene diez años, juega desde los tres, y tiene claro qué es lo que aprende aquí. “Aprendí muchas cosas: control del balón, pegarle fuerte al arco, empeine, y también zig zag. Todo eso me lo enseñaron los profes. Gracias a los profes puedo jugar así”.

La dedicación al deporte no es solo de los niños, es también un compromiso para toda la familia. Así lo explica Cristian Díaz, papá de Nahuel.

Cristian dice que se cuida mucho de no generar una presión excesiva sobre su hijo. Es que para los chicos y sus familias el fútbol puede ser una vía de ascenso social y prestigio, lo que aumenta la presión sobre ellos, pero explica asimismo el número creciente de jugadores que intentan profesionalizarse.

Rosario, “ciudad-cantera” de cracks

Rosario, situada a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, es, con relación a su cantidad de habitantes, la principal cantera de futbolistas de Argentina. En su costanera, un cartel asegura que esta es la Capital Mundial del Fútbol. Aquí nació Lionel Messi y la ciudad lo recuerda con murales en varios edificios.

Abanderado Grandoli, con sus colores naranja y blanco, y su cancha de césped amarronado por el otoño, recibe a niños que disputan una fecha del torneo local. Leandro Zavala mira uno de los partidos y cuenta qué implica que Messi haya jugado aquí.

“Es un orgullo de que sus primeros pasos hayan sido acá. Esto es algo que uno le transmite también a los chicos (…) para que recuerden que el mejor jugador del mundo pasó por acá”.

Leandro es también papá de Benjamín, de 10 años, quien sueña con una carrera en el fútbol. “Me gustaría mucho jugar profesionalmente (…) en Europa, algún equipo de Europa como Barcelona o Real Madrid. Y en la selección argentina, obviamente”.

A diferencia de otros países en los que el fútbol infantil es puramente recreativo, en Argentina los niños juegan en torneos competitivos.

El amor por el fútbol atraviesa todo aquí. Esa obsesión que hay en Rosario con el deporte explica también por qué tantos grandes futbolistas emergen de esta ciudad cantera del fútbol argentino.

Jugar en potreros, la gran diferencia

“Siempre me llamó la atención. Yo digo, acá pasa algo que no pasa en otros lugares”, dice Sandra Rossi, especialista en medicina del deporte y neurociencia aplicada al alto rendimiento en River Plate.

“El potrero es para mí el primer laboratorio de neurociencia que existe, tiene las características de la imprevisibilidad. Son terrenos de tierra donde uno no sabe cómo va a picar la pelota. Entonces, ese chico a la fuerza tiene que desarrollar un control de su cuerpo mucho más fino”.

Esos son, justamente, los chicos que buscan clubes como River Plate. Así lo explica Luis Pereyra, director del área de captación en el interior del país.

“Nosotros tenemos que traer un chico al 60-65% de la técnica individual (…) Esta camiseta es para tipos inteligentes”.

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River Plate, exportador N.º 1

Los jugadores que encuentran Luis Pereyra y su equipo luego pasan a las manos de Gabriel Rodríguez, coordinador de las divisiones inferiores de River Plate.

“Nosotros priorizamos mucho el tema de la técnica individual. Además de los trabajos esenciales que se hacen en cancha, nosotros sí tenemos nuestros 45 o 50 minutos todos los días de un trabajo específico de técnica individualizada”.

Es un proceso que va puliendo a los jugadores y que los convierte muchas veces en atractivos para los mercados internacionales.

“Somos países en América que tenemos la necesidad de exportar jugadores constantemente para que también las arcas de las instituciones se puedan engrandecer”, dice Gabriel Rodríguez.

River Plate es uno de los grandes equipos del país. Es el principal proveedor histórico de jugadores de la selección y el mayor exportador de futbolistas argentinos.

“En los últimos 5 años hemos alcanzado ventas por más de 200 millones de dólares“, dice Andrés Ballotta, vicepresidente de River.

Entrenadores argentinos, capacidad de adaptación

Argentina no sólo exporta jugadores, también es una fábrica de entrenadores argentinos.

En el Mundial 2026, cinco selecciones, además de la albiceleste, son dirigidas por técnicos argentinos. Es un récord histórico.

“Yo creo que el entrenador argentino se adapta muy fácilmente a cualquier cultura”, dice Eduardo González, director de la Escuela de Técnicos del Club Parque.

“Generalmente el entrenador argentino tiene como esa llama que cree que puede solucionar los problemas o formar equipos muy competitivos”.

Muchos futbolistas que se retiran siguen ese camino, como Carlos Morelli, quien sueña con dirigir en River.

Según Juan De Angelis, profesor de la escuela, el éxito de los técnicos argentinos viene de la formación profesional y de su capacidad para entregar resultados.

“Los técnicos argentinos tienen muy buena base. Han dirigido selecciones infantiles y juveniles, se preparan muy bien. Están capacitados y han logrado resultados importantes mediante el trabajo”.

El resultado de todos estos procesos formativos, tanto de jugadores como de técnicos, sobre la base de una cultura que vive y respira el deporte, se vio reflejado en el título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Y llena de expectativa a este país “loco por el fútbol” cuando faltan pocos días para el inicio del Mundial FIFA 2026.