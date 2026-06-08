CFA eleva advertencia por la megarreforma del Gobierno: reducción de ingresos es permanente y crecimiento económico es incierto

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) expresó nuevamente sus objeciones al proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional. Según el organismo, la propuesta aún contiene riesgos fiscales capaces de comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en los años venideros.

La alerta fue presentada este lunes ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde la presidenta del CFA, Paula Benavides, y el vicepresidente, Sebastián Izquierdo, entregaron un análisis revisado de la iniciativa impulsada por el Gobierno. Aunque el CFA reconoció que el proyecto incluye medidas para fomentar el crecimiento económico y mejorar la eficiencia del gasto público, sostuvo que la iniciativa continuaría generando déficits fiscales.

“El informe financiero del proyecto presenta déficits fiscales al menos hasta el 2031, incluso considerando el efecto crecimiento, pese a que proyecta superávit en el largo plazo (…) esto cobra particular relevancia en el contexto de un nuevo escenario fiscal, en donde no hay holguras fiscales y la incertidumbre es elevada”.

Agregaron que el plan “a su vez, compromete gasto fiscal con alta certeza en el corto plazo y reduce ingresos permanentes, mientras que los efectos positivos dependen de ingresos futuros más inciertos asociados al crecimiento, lo que podría traducirse en un deterioro del balance fiscal si este no se materializa en la magnitud y velocidad estimadas”.

“Los informes financieros N° 93, 97 y 120, publicados entre mayo y junio, introdujeron modificaciones posteriores que alteraron el resultado fiscal del proyecto de ley. En conjunto, los cambios implican un deterioro del balance fiscal de 0,1 pp del producto interno a bruto a partir del segundo año, respecto del proyecto de ley original”, indicó el CFA.

El CFA advirtió que uno de los riesgos transversales del proyecto es el desfase entre costos y beneficios fiscales. Explicó que los menores ingresos tributarios y los mayores gastos derivados de la iniciativa comenzarían a manifestarse desde los primeros años de vigencia, mientras que los beneficios asociados a un mayor crecimiento económico son más inciertos y se producirían de forma gradual.

“Este descalce podría resultar en un valor presente del proyecto de ley distinto y afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas (…) De no materializarse parcial o totalmente los mayores ingresos proyectados por la vía del crecimiento, podría observarse un deterioro fiscal adicional al del escenario del informe financiero”, alertó el CFA.

El organismo también identificó diversos riesgos en medidas puntuales del proyecto, como la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, el crédito tributario al empleo y la compensación al Fondo Común Municipal.