Día Mundial de los Océanos: Chile y la deuda de Áreas Marinas Protegidas más allá del papel

Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos para concientizar sobre esta parte del planeta que ocupa más del 70%. En esta fecha se busca “informar sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento mundial de apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares”, según indica Naciones Unidas.

En el marco de esta conmemoración, la organización internacional Oceana este año puso foco en la importancia de contar con Áreas Marinas Protegidas, pero “no solo declaradas en el papel, sino con financiamiento, planes de manejo y capacidades reales para cumplir sus objetivos de conservación”.

“Hemos tenido avances muy importantes en materia de conservación, de hecho, más del 40% de nuestra zona económica exclusiva hoy día cuenta con algún grado de protección, lo que nos posiciona entre los líderes mundiales en esta materia”, destacó Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana.

Partiendo desde esa base, el desafío es mayor, indicó Rheinen: “Debemos asegurar que estas áreas protegidas cuenten con financiamiento, con el monitoreo y una gestión efectiva. Y, por otra parte, tenemos que seguir avanzando en la protección de otros ecosistemas que podrían estar subrepresentados en distintas regiones de nuestro país”.

Como un ejemplo de ecosistemas subrepresentados, la subdirectora de Oceana indicó que la organización está “trabajando en el cañón del Biobío, en la península de Hualpén, que es una zona de enorme productividad y de gran relevancia económica y también, por supuesto, de gran relevancia ecológica”.

A nivel global, uno de los desafíos principales es la implementación del Tratado de Alta Mar, aseguró la representante de Oceana. “Ahí Chile está jugando un rol clave y esto permitiría proteger la biodiversidad en aguas internacionales, más allá de nuestra zona económica exclusiva. Específicamente Chile juega un papel de liderazgo impulsando la creación de una de las primeras áreas marinas protegidas en alta mar, se trata de la Cordillera Submarina de Salas y Gómez y Nazca, que es una zona clave para la biodiversidad en todo el Pacífico Sur”, profundizó.

“Tenemos que entender que Chile es un país de enorme riqueza marina, excepcional, y todo lo que hacemos en nuestro país tiene un impacto a nivel de conservación marina en el mundo”, enfatizó.

Como diagnóstico de lo que enfrentan los océanos actualmente, Rheinen aseguró que la “situación es bastante compleja” y existen desafíos mayores en materia de conservación. Mencionó la relevancia de enfrentar la crisis de biodiversidad, el cambio climático “en aceleramiento”, además de “un problema de contaminación especialmente producto de los plásticos”.

“Todos estos factores afectan nuestros ecosistemas marinos a nivel mundial y todos estos ecosistemas marinos son fundamentales para la vida en nuestro planeta. Y para actividades como la pesca, de la cual dependen miles de personas, no solamente es una dependencia económica, sino que también tiene relevancia en seguridad alimentaria. Por ende, hay que seguir trabajando profundamente en el largo plazo en la protección de nuestros océanos”, subrayó la subdirectora ejecutiva de Oceana.

Tratado de Alta Mar

En el contexto de este Día Mundial de los Océanos, un grupo de senadores de distinto signo político, agrupados en la Bancada Transversal por la Conservación y Biodiversidad Oceánica, hicieron un llamado al Gobierno a respaldar la postulación de Chile como sede de la Secretaría del Tratado de Biodiversidad Marina, conocido como el Tratado de Alta Mar.

La declaración fue firmada, en primera instancia, por los senadores Alfonso De Urresti, presidente de la bancada; Sergio Gahona, vicepresidente; y Ricardo Lagos Weber, quienes componen este grupo. También suscribieron la misiva los senadores Ivan Moreira, Andres Longton, Diego Ibañez y la senadora Daniella Cicardini.

El Tratado de Biodiversidad Marina fue ratificado por el Congreso Nacional y está vigente desde enero de 2026, su fin último es definir “las reglas del juego en las aguas internacionales”, indicaron los parlamentarios en su comunicado. Hoy Chile es uno de los tres aspirantes para ser sede de este acuerdo y compite contra Bélgica y China.

“Traer a la icónica ciudad de Valparaíso la primera secretaría de Naciones Unidas instalada en el sur global es un movimiento estratégico de posicionamiento geopolítico y de reactivación económica para nuestro puerto”, señalaron los senadores.

Las autoridades plantean este tratado como uno que “trasciende la conservación“, pues lo consideran una “plataforma que regulará la transferencia de tecnología marina y el acceso a los inmensos recursos genéticos del océano, base de la biotecnología y la industria del futuro”.

“Albergar esta sede significa que Chile no será un simple espectador, sino la nación desde donde se dicten las directrices globales sobre certeza científica y reglas de operación en los océanos”, aseveraron.

Asimismo, los parlamentarios hicieron un llamado directo al Gobierno y consignaron: “La Cancillería cuenta con las herramientas y el rigor técnico para defender esta postulación en 2027. Se requiere la voluntad política al más alto nivel para concretarlo. Restarnos de esta definición es ceder a otras potencias el liderazgo de nuestro propio futuro marítimo. El momento de actuar como un país con visión de Estado es ahora”.