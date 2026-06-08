Entre abrazos, reencuentros y canciones: los Premios Pulsar celebran a una escena musical en expansión

La música chilena volvió a reunirse este domingo para celebrar su gran fiesta anual. Entre aplausos, abrazos, reencuentros y actuaciones especialmente preparadas para la ocasión, la duodécima edición de los Premios Pulsar cerró una intensa semana de actividades con una gala que confirmó el buen momento de la escena local y que tuvo como principales protagonistas a Candelabro, Mon Laferte y Alanys Lagos.

Desde temprano, el ambiente en los estudios de TVN estuvo marcado por la expectación de músicos, compositores y representantes de distintos géneros que llegaron para conocer el veredicto de una de las premiaciones más importantes del país. La ceremonia, organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), entregó una quincena de galardones y ofreció una serie de presentaciones en vivo que recorrieron distintas generaciones y estilos.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el triunfo de Candelabro. La banda se quedó con dos de los reconocimientos más importantes de la jornada: Mejor Álbum Rock y Álbum del Año, ambos por “Deseo, Carne y Voluntad”. El grupo recibió los premios apenas días después de regresar de una gira por España, una experiencia que todavía parecía resonar en sus palabras.

“Esto es muy surreal. Venimos de una gira por España, entonces pasamos de no creer algo a, de nuevo, no creer que estamos aquí“, comentaron tras recibir el reconocimiento. “Cuando uno crea música no espera dónde va a llegar. Que mucha gente haya conectado con nosotros y con nuestras letras es algo que nos tiene muy contentos”.

La emoción también tuvo como protagonista a Mon Laferte. Desde México, donde actualmente desarrolla parte importante de su carrera, la artista preparó un registro especial de su gira “Femme Fatale” para ser exhibido durante la ceremonia. A ello se sumó un nuevo éxito en su historial: los premios a Intérprete Vocal del Año y Mejor Álbum Pop, consolidando una vez más su posición como una de las figuras más relevantes de la música chilena contemporánea.

Otra de las grandes vencedoras fue Alanys Lagos. La cantante obtuvo el galardón a Mejor Álbum Ranchera y además conquistó la categoría Artista del Público, respaldada por más de 26 mil votos, una de las muestras más visibles del vínculo que ha construido con su audiencia.

La lista de ganadores también incluyó a Camila Moreno como Mejor Cantautora, Engrupid Pipol en Mejor Álbum Metal, Banda Conmoción en Mejor Álbum Tropical y Chicarica en Mejor Álbum de Música Electrónica, entre otros reconocimientos que completaron el panorama de una escena cada vez más diversa.

La ceremonia también dejó espacio para artistas que, sin llevarse una estatuilla, celebraron el reconocimiento de la industria. Fue el caso de Paula Rivas, nominada por su disco “Aurora”, quien destacó el carácter profundamente autobiográfico de la obra.

“No me esperaba la nominación“, reconoció la cantante. “Es un disco tan personal, con historias muy propias, que estoy muy feliz de que hayan visto algo especial en ‘Aurora’“. La artista definió el álbum como “un nuevo renacer” entre su vida personal y artística, y aseguró que la nominación fue “un tremendo regalo”.

Rivas también celebró el triunfo de Banda Conmoción en la categoría Mejor Álbum Tropical, recordando su participación como invitada en una de las canciones del disco ganador. “Los chiquillos de La Conmoción me deben un pedacito del Pulsar”, bromeó entre risas.

Pero si los premios fueron el corazón de la ceremonia, la música en vivo fue su alma. La apertura estuvo a cargo de la Orquesta Clásica y el Coro Sinfónico de la Usach, que presentaron un fragmento de “Un Canto Libre“, obra dirigida por Sergio “Tilo” González que revisita el repertorio de Víctor Jara desde una perspectiva sinfónica. Catalina Plaza y Diego Huberman encabezaron una interpretación que conectó pasado y presente de la canción chilena.

Luego fue el turno de De Saloon, que celebró sus 25 años de trayectoria junto a Antonia Holzapfel; de Javiera Mena, quien repasó parte de las canciones que han marcado dos décadas de carrera acompañada por Javiera Electra; y de Javiera Parra, que recorrió éxitos de “Corte en trámite” con una invitación especial a Camila Moreno. El cierre quedó en manos de Sinaka, cuyo repertorio de reggaetón transformó el estudio en una verdadera fiesta y puso el broche final a la ceremonia.

Al término de la noche, la sensación compartida entre artistas y asistentes parecía resumirse en la idea de que la música chilena atraviesa uno de sus momentos más fértiles y diversos. Así lo destacó también el presidente de SCD, Rodrigo Osorio, quien valoró una edición que reunió a distintos géneros, generaciones y trayectorias en un mismo escenario.

Con 12 años de historia, los Premios Pulsar volvieron a confirmar su lugar como el principal espacio de reconocimiento para la creación musical chilena, una instancia donde conviven el rock, el pop, la ranchera, la música urbana, la tradición y las nuevas voces que siguen ampliando los márgenes de la escena nacional.