Exministros de Hacienda Marcel, Eyzaguirre, Marfán y Velasco afirman que AC contra Grau "daña a Chile"

Los exministro de Hacienda Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel y Andrés Velasco salieron en defensa de Nicolás Grau, quien sería acusado constitucionalmente por diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano.

En una carta a El Mercurio, titulada “Una acusación que daña a Chile”, los extitulares de Hacienda expresan los siguiente:

“Una eventual acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau dañaría a Chile. No es la primera vez que surgen diferencias importantes en los supuestos y proyecciones fiscales entre dos administraciones. Pero esta sería la primera vez desde el retorno a la democracia que por una materia de esta naturaleza se acusaría a un exministro de Hacienda, abriendo con ello una senda que debilitará nuestra institucionalidad económica“.

“A partir del año 2010, todas las administraciones presidenciales que asumieron lo hicieron desde la oposición al gobierno anterior, con crecientes prácticas de revanchismo y agresión. Hoy, la mayoría del país piensa que la calidad de la política en Chile es deficiente”.

“La Comisión Marfán señaló que la primera prioridad para volver a crecer es mejorar las prácticas y las reglas de la política. Las acusaciones constitucionales, de la forma en que han ocurrido, constituyen una de las prácticas que tensionan la convivencia democrática, exacerban la inestabili