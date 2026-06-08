IPC subió 0,2% en mayo y acumuló una inflación anual de 3,9%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,2% en mayo, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con ello, la inflación acumuló 2,8% en lo que va del año y 3,9% en doce meses.

De acuerdo con el boletín del INE, nueve de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC registraron incidencias positivas durante mayo, mientras que cuatro presentaron bajas.

Entre las divisiones que más incidieron en el resultado mensual destacaron vivienda y servicios básicos, que aumentó 0,7%, y transporte, que subió 0,6%. En contraste, alimentos y bebidas no alcohólicas cayó 0,8%, convirtiéndose en la principal incidencia negativa del mes.

En vivienda y servicios básicos sobresalieron las alzas del gas, con un incremento de 3,0%, y de los arriendos, que avanzaron 0,3%. Dentro de los productos específicos, el gas licuado registró un aumento de 3,2% durante mayo.

En transporte, el principal impulso provino del transporte aéreo de pasajeros, que aumentó 8,3%, seguido por los combustibles para vehículos personales. El transporte aéreo internacional anotó un alza de 10,0%, mientras que la gasolina subió 0,7%.

Por el lado de las bajas, alimentos y bebidas no alcohólicas registró descensos en diez de sus quince clases. Entre los productos que más incidieron destacó el pan, con una caída de 4,0%, y los limones, cuyos precios disminuyeron 17,2%.

Entre los productos con mayores alzas del mes también figuraron la carne de vacuno, que aumentó 2,7%, y los alimentos consumidos en restaurantes, cafés y locales similares, con un incremento de 1,0%.

Con el resultado de mayo, la inflación anual se mantuvo por debajo del 4%, mientras el IPC acumuló un avance de 2,8% en los primeros cinco meses de 2026.