Irán pone fin a ataques contra Israel pero advierte "medidas mucho más duras"

Las Fuerzas Armadas de Irán anunció este lunes el fin de sus ataques contra Israel, tras el lanzamiento de misiles en respuesta al bombardeo ejecutado el domingo por el Ejército israelí contra la capital de Líbano, Beirut. Sin embargo, ha advertido “medidas mucho más duras y aplastantes” si Israel “continúa sus agresiones”.

“Tras las agresiones y atrocidades del brutal régimen sionista en el sur de Líbano y Dahiye -los barrios del sur de Beirut-, perpetradas con el apoyo del criminal Estados Unidos, las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, en apoyo del oprimido pueblo libanés, dieron una contundente respuesta a este régimen”, han dicho.

Así, ha resaltado que Israel “y los que lo apoyan” deberían “aprender una lección” de esto y ha subrayado que Irán ha decidido “detener las operaciones” contra el país, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Las Fuerzas Armadas iraníes han manifestado sin embargo que “si las agresiones y las atrocidades continúan, también en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes“, en un mensaje que llega tras horas de ataques cruzados y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiera el fin de los bombardeos.

Llamado de Trump

Durante este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió Israel e Irán el cese “inmediato” de los ataques tras el cruce de bombardeos de las últimas horas.

“Israel e Irán deben dejar de ‘disparar’ de inmediato“, ha señalado el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social, después del intercambio de ataques entre Irán e Israel desde la noche del domingo tras el recrudecimiento de los bombardeos israelíes en Beirut, Líbano, que eran una ‘línea roja’ para Teherán.

Trump ha insistido en que Teherán y Tel Aviv paren los ataques después de que se haya posicionado en contra de que Israel tomara represalias por los ataques directos iraníes contra su territorio. Así dijo que iba a pedirle al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no devuelva el ataque para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Del mismo modo, emplazó a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo.

“Lo que le sugeriría a Irán es: han lanzado sus misiles. Basta. Vuelvan a la mesa y lleguen a un acuerdo“, apuntó el mandatario estadounidense en declaraciones recogidas por medios norteamericanos.