Kast anuncia proyectos en materia migratoria y recibe respaldo de la presidenta del Senado

El Presidente José Antonio Kast aprovechó su paso por la Región de Arica y Parinacota para anunciar dos modificaciones en el ámbito migratorio. Lo hizo desde el Complejo Fronterizo Chacalluta, donde además dio a conocer los avances del Plan Escudo Fronterizo.

Una de las reformas busca ampliar el tiempo máximo de retención de extranjeros en situación irregular que cuenten con una orden de expulsión. Actualmente ese plazo es de cinco días, pero se propone extenderlo a 60 jornadas.

El Mandatario explicó que, en el esquema vigente, si pasado ese lapso de cinco días no se ha concretado la expulsión, la persona migrante recupera su libertad. “Eso tiene que terminar”, sentenció.

La otra línea de acción apunta a sancionar penalmente a cualquier persona que traslade a migrantes irregulares dentro del territorio nacional. Kast enfatizó que Chile ya castiga el ingreso ilegal, y que ahora se buscará tipificar como delito el transporte de dichos individuos. “Eso lo hemos señalado de manera reiterada”, agregó el Jefe de Estado.

En tanto, el Presidente afirmó que estas medidas buscan garantizar tranquilidad a otras regiones del país. “Tenemos que darle la seguridad a otras regiones de que esto es algo que es efectivo, posible, y que vamos a recuperar nuestra soberanía”, declaró.

Presidenta del Senado valora anuncios en materia migratoria

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró los anuncios realizados por el Mandatario en materia migratoria, particularmente el ingreso de dos proyectos de ley orientados a fortalecer el resguardo de las fronteras, mejorar el control migratorio y avanzar hacia una migración regular y ordenada.

La legisladora afirmó que las iniciativas responden a una demanda ciudadana por mayor seguridad, un Estado con más herramientas para enfrentar los desafíos migratorios y apuntan a un objetivo que compartimos transversalmente. Asimismo, sostuvo que hay consenso en la necesidad de “contar con un país más seguro, con fronteras mejor resguardadas y con una migración regular y ordenada, materias que requieren decisión, coordinación institucional y respuestas oportunas”.

Además de destacar que se esté ejecutando desde ya lo adelantado en la Cuenta Pública, Núñez subrayó que: “La responsabilidad del Congreso será abordar estas iniciativas con celeridad, entendiendo la urgencia que existe detrás de ellas y nuestro compromiso es facilitar una tramitación eficiente, que permita avanzar en las medidas anunciadas y responder a las necesidades de seguridad y control fronterizo que hoy demandan los chilenos”.