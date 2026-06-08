“Las deudas se pagan”: Gobierno defiende cobro a deudores del CAE y oposición arremete contra embargos

Las denuncias de deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que acusaron el embargo total de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias abrieron una nueva controversia sobre los mecanismos de cobro utilizados por la Tesorería General de la República (TGR).

Los afectados señalaron que quedaron sin recursos tras la ejecución de medidas de apremio por deudas impagas, mientras que algunos aseguraron no cumplir con los criterios de altos ingresos que inicialmente fueron mencionados por el Ejecutivo. La situación instaló cuestionamientos sobre la proporcionalidad de los procedimientos y motivó solicitudes de fiscalización desde el Congreso.

En medio de la polémica, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la estrategia de cobro y recordó que el Estado asume el costo de los créditos impagos. “Todos los años el Gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares, pasándole la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden. Cuando alguien no paga el CAE el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos”, afirmó.

El secretario de Estado destacó además que cerca de 30 mil personas se acercaron a Tesorería para regularizar su situación tras el llamado realizado hace casi 90 días. Además, sostuvo que los embargos afectan a menos de mil 500 deudores, principalmente con ingresos superiores a $3,5 millones mensuales. “Va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazo, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, enfatizó.

Quiroz aseguró que “si hubiera gente por debajo de los 3,5 millones al mes, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se le puede buscar una solución distinta“.

Entre quienes respaldaron la medida se encuentra el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla (UDI), quien afirmó que los deudores tuvieron oportunidades para suscribir convenios antes de que se aplicaran medidas más severas. “No queda más remedio que hacer uso de las herramientas que el Estado de Derecho le entrega al Gobierno para que estos deudores asuman su responsabilidad y terminen pagando”, señaló el parlamentario, quien defendió el cobro como una forma de resguardar recursos públicos destinados al financiamiento estudiantil.

En la misma línea, el diputado Luis Pardo (RN), integrante de la misma comisión, responsabilizó al Frente Amplio por las expectativas de condonación que, a su juicio, incentivaron el incumplimiento de pagos. “Ellos alimentaron la expectativa de una condonación que nunca llegó. Ellos alimentaron una retórica en la cual el no pago del CAE era prácticamente un acto de justicia”, sostuvo.

Pardo agregó que la Tesorería tiene la obligación de recuperar esos recursos, aunque manifestó disposición para apoyar soluciones dirigidas a familias que efectivamente enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Las críticas provinieron principalmente desde la oposición. El diputado Juan Santana (PS), también miembro de la Comisión de Educación, calificó los embargos como una medida “extrema e injustificada” y aseguró haber recibido denuncias de familias que quedaron sin recursos para afrontar gastos esenciales.

“Nadie está en contra del cobro del CAE, y entendemos que las deudas deben pagarse, pero otra cosa muy distinta son las medidas de apremio que hoy impulsa la Tesorería”, afirmó. Asimismo, el legislador acusó al Ejecutivo de abandonar la discusión sobre una solución estructural para el endeudamiento estudiantil.

Por otro lado, durante la sesión de la Comisión de Hacienda de este lunes la senadora Yasna Provoste (DC) solicitó oficiar a la Tesorería General de la República y al Ministerio de Hacienda para que informen detalladamente los procedimientos de cobro aplicados a los deudores del CAE. La parlamentaria argumentó que las denuncias conocidas durante los últimos días son de especial gravedad y requieren explicaciones formales por parte de las autoridades.

Por su parte, la senadora Karol Cariola (PC) cuestionó los argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la medida y criticó las referencias a los ingresos de los deudores. “No sé en qué mundo vive el ministro Quiroz realmente, cuando pone como ejemplo una persona que tiene ese sueldo y lo presenta como si fuera un sueldo millonario y tuviera la vida resuelta”, afirmó.

La legisladora sostuvo que el aumento del costo de la vida ha afectado la capacidad de pago de muchos profesionales y acusó al Gobierno de “desangrar a las familias chilenas que, por distintas razones, han tenido que endeudarse para poder estudiar”.