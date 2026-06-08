Mauricio Daza por Ángela Vivanco y Muñeca Bielorrusa: "Hay que averiguar si esto es algo puntual o una suerte de negocio que ella mantenía"

Tras la decisión del 7°Juzgado de Garantía de mantener en prisión preventiva a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el abogado penalista, Mauricio Daza, afirmó que el caso Muñeca Bielorrusa es una trama “bastante grave” y que incluso podría ser considerada como “el caso de corrupción más importante que se ha conocido en la historia del Poder Judicial”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Daza recordó que esta causa involucra a “una exministra de la Corte Suprema, quien hasta hace un par de años era la vocera del máximo tribunal de la República”, la cual está siendo investigada por recibir coimas.

“Acá lo que hay que averiguar es si esto es algo puntual, o si era una suerte de negocio que ella mantenía con su pareja, Gonzalo Migueles. Obviamente es del máximo interés poder definir aquello y establecer cuáles otros juicios o casos que ella resolvió podrían también haber estado marcados por estos hechos de corrupción”, indicó.

Respecto a la decisión misma de mantener a Vivanco en prisión preventiva, el abogado aseguró que es “interesante”, porque el juez no solo descartó los argumentos de su defensa para cambiar la cautelar, “sino que también sostuvo, en base a los antecedentes que se exhibieron, que existen aún más indicios que dan cuenta no solamente de la existencia del delito, sino en la participación de ella en estos ilícitos”, señaló.

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“Ojalá que no nos quedemos, como ocurrió en esos casos Penta y SQM, en que finalmente esto se terminó con la finalidad de no ahondar en la investigación y no establecer toda la verdad de lo sucedido”, añadió.

Daza además fue requerido sobre el levantamiento del secreto bancario, un tema que volvió a la discusión pública tras la puesta en marcha de la “Operación Tokio”. Sobre aquello, el abogado aseveró que si no se avanza en ese sentido es por una “desconfianza” de los legisladores con organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda o el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Se dice que esto puede ser utilizado políticamente porque finalmente estos órganos estarían de alguna manera cooptados o habría una injerencia del gobierno de turno, la autoridad política de turno, en el nombramiento de su autoría y en su funcionamiento. Eso es lo que está detrás de eso”, observó.

En ese escenario, Daza sostuvo que una solución posible es “avanzar en una consolidación institucional” de la UAF y el SII, “para los efectos de, precisamente, garantizar que exista una suerte de cortafuegos entre lo que es la decisión del poder político de turno y la actuación de estos órganos”.