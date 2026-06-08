Ministra Arzola y embargo de cuentas bancarias por CAE: "Hubo muchos avisos previos"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a los reclamos de algunos afectados por el denominado “vaciamiento” de sus cuentas bancarias, vinculados al Crédito con Aval del Estado (CAE).

En respuesta, la bancada parlamentaria del Frente Amplio ofició a la Tesorería General de la República (TGR) para solicitar información sobre lo ocurrido.

Cabe recordar que, en semanas recientes y por instrucción del Gobierno, la Tesorería anunció el inicio del cobro a los morosos del CAE. La medida prioriza a quienes tienen ingresos superiores a los $5 millones y contempla embargos para quienes no regularicen su situación.

En entrevista con Mesa Central de T13, la secretaria de Estado explicó que “venimos de una situación en que a los deudores se les decía que iban a condonar la deuda y la señal fue que dejaran de pagar”. A su juicio, el actual nivel de morosidad vuelve “insostenibles” tanto el CAE como el financiamiento de la educación superior.

Arzola agregó que las deudas restan “recursos valiosos” al Estado, los cuales “son necesarios para preservar ese tipo de ayudas estudiantiles y también otras políticas”.

Sobre las denuncias de “vaciamiento” de cuentas, la ministra enfatizó: “Hubo muchos avisos previos y otras etapas en que podían acercarse a hacer convenios y ahora también van a poder hacerlo; espero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”.

En esa línea, señaló que los embargos se están aplicando principalmente sobre los morosos con rentas más altas, y concluyó: “Lo importante es que quienes tengan menores ingresos vayan y realicen las medidas para pagar a tiempo y evitar cosas como estas”.