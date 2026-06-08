"Operación Tokio": 14 imputados quedaron en prisión preventiva, tres en arresto

El 10° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de 14 imputados en la Operación Tokio, que reveló un enorme lavado de activos de 78 mil millones de pesos para el Tren de Aragua.

Finalmente, solo 17 de los 19 detenidos el martes pasado -todos venezolanos- fueron formalizados por asociación criminal, asociación ilícita para lavado de activos, lavado de activos, extorsión y contrabando.

Además, dos imputados quedaron con arresto domiciliario total y uno con arresto nocturno. Finalmente el tribunal dio un plazo de 150 días para el cierre de la investigación.

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, reiteró que esa alta cifra de dinero “salió de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países, y es con lo que estamos trabajando. Efectivamente, es uno de los mayores lavados de dinero en Chile que hemos tenido”.

Uno de los imputados es un ejecutivo del Banco Santander, concretamente de la sucursal de Agustinas con Miraflores, llamado José Carlos Pérez Asencio, de 33 años. De hecho, ese recinto bancario fue allanado el martes 2 de junio pasado.

Además, se acreditó el funcionamiento de una estructura criminal del Tren de Aragua que se dedicaba a realizar extorsiones a locatarios del Barrio Bellavista y productores de eventos, vinculada a un quíntuple homicidio en Lampa, masacre ocurrida en 2024 que dio origen a la investigación.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.