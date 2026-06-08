Padres normalizan el sobrepeso y la obesidad infantil de sus hijos, mientras esta sigue al alza

Este martes se conocieron los resultados de la quinta edición del Observatorio Nutricional Nestlé y la Universidad Finis Terrae, desarrollado junto a Ipsos, que busca generar información sobre cómo los cuidadores perciben la alimentación y el estado nutricional de niños y niñas en Chile. Este 2026, el informe vuelve a revelar una normalización del exceso de peso infantil: mientras un 85% de los padres y madres encuestados considera que sus hijos tienen un peso normal, el Mapa Nutricional JUNAEB 2025 indica que solo el 43% de los escolares se sitúa realmente en ese rango, mientras que el 51% presenta sobrepeso u obesidad.

Rodrigo Camacho, CEO de Nestlé, señaló que “en estos cinco años, el Observatorio Nutricional nos ha permitido entender mejor cómo las familias perciben la alimentación infantil en Chile. Qué desafíos enfrentan y cómo podemos colaborar, de manera multisectorial, a tomar mejores decisiones. Por ello, como empresa líder en nutrición, salud y bienestar, creemos que debemos ser parte activa de la solución: generando evidencia, promoviendo el diálogo y aportando al bienestar de las futuras generaciones.”

Por su parte, el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, hizo un llamado a las familias a reforzar los buenos hábitos y las conductas alimentarias saludables y agradeció a las instituciones que impulsan este estudio, que ofrece “información valiosa que se suma a la del Mapa Nutricional que nosotros desarrollamos y que es relevante tanto para el proceso de toma de decisión como para el diseño de políticas educativas”.

Entre sus resultados, los padres sostienen que las principales dificultades para mantener hábitos de alimentación saludable son altos precios (20%) y la falta de oferta de alimentos saludables (21%). Además, uno de cada cuatro padres utiliza la comida como método para premiar a sus hijos (24%), cifra que aumenta 5 puntos porcentuales respecto de la primera versión del estudio en 2022.

Respecto de la diferencia entre percepción de los padres versus la realidad, Edson Bustos, académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finis Terrae, reflexionó que “probablemente tiene que ver, primero, con la negación de reconocer un problema nutricional. Por otro lado, esa misma negación lleva a una ineficacia en la búsqueda de apoyo profesional para poder combatir la malnutrición y asumir una responsabilidad que a veces es familiar pero que también está en un contexto social y en este caso también con el Estado de Chile”.

Nuevas aristas: medicamentos, suplementos y salud mental

Un nuevo hallazgo de esta edición dice relación con el consumo de medicamentos en la infancia: un 37% de los encuestados declara que su hijo o hija consume algún fármaco. Entre los más frecuentes aparecen medicamentos para la concentración y para el sueño (ambos con un 31%), seguidos por fármacos para la ansiedad (29%) y la hiperactividad (16%). En cuanto a suplementos alimenticios, un 45% afirma que sus hijos los consumen, destacando los multivitamínicos (21%), los probióticos (16%) y Omega 3 (14%).

El Observatorio también exploró el vínculo entre el peso y la salud mental infantil. El 12% de los padres declaran que afecta a sus hijos, lo que repercute más a las mujeres y aumenta significativamente con la edad: un 7% de los cuidadores de niños entre 2 y 5 años considera que el peso ha impactado su salud mental, la cifra sube a 10% en el tramo de 6 a 12 años y llega a 24% entre los adolescentes de 13 a 15 años.

Reconocimiento a la trayectoria en nutrición infantil

En la ceremonia de presentación de los resultados, la Sociedad Chilena de Nutrición, junto a la Universidad y Nestlé entregaron reconocimientos a la “Trayectoria a la Nutrición Infantil” a profesionales por su destaca labor y legado al país en esta materia.

Los destacados fueron: Fernando Monckeberg, médico cirujano, fundador y ex director del INTA, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas (1998) y Premio Nacional de Medicina (2012) y quien el mismo día había sido homenajeado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda; Raquel Burrows, médico Cirujano con especialidad en Nutrición y Endocrinóloga infantil, investigadora y académica del INTA de la Universidad de Chile; Verónica Cornejo, nutricionista, ex directora del INTA y actual directora de su Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas; Sylvia Cruchet, gastroenteróloga pediátrica, académica del INTA y especialista en alergias alimentarias y Óscar Brunser, pediatra gastroenterólogo, investigador y académico.