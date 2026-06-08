Republicanos y libertarios presentaron AC contra exministro Grau: RN mantiene en suspenso su posición

Este lunes y luego de varios días de expectación, diputados del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, Renovación Nacional (RN), el Partido de la Gente (PDG) e independientes, presentaron la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Esto último, tras la denuncia realizada por el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, por supuestas inconsistencias en el último Informe de Finanzas Públicas.

El libelo está compuesto de cuatro capítulos, referidos a: la infracción del principio de probidad establecido en la Constitución; la vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado; la vulneración del principio de universalidad presupuestaria; y la vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales.

Tras la presentación del documento, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, sostuvo que su partido adhiere a la acusación “porque creemos que acá quien las hace las paga y para el futuro del país es importante que cuando hay errores, que más que errores son asimilables a horrores financieros que van a influir en la calidad de vida de todas las personas, estos no quedan impunes”.

“Cuando una persona en un sistema privado, en una empresa, oculta números, maquilla cifras, muestra una realidad que no es real con el fin de obtener réditos, a esa persona se le persigue (…) y no vamos a aceptar que quien maquille estados financieros, situaciones contables de un país entero, quede en la impunidad”, insistió.

Por su parte, el jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, se mostró confiado en “que esto en la Cámara Baja va a avanzar”. “El llamado es a la Cámara Alta, a que dejen de lado un poquito esa especie de prudencia dormida, donde en vez de calificar realmente cómo son las situaciones que están sucediendo, se dejan llevar más bien por sentimientos o por algún tipo de reconocimiento que no tiene ningún sentido”, aseveró.

“Yo hablo claramente de lo que pasó con el exministro (Diego) Pardow. El exministro Pardow, al igual que el ministro Grau, no merece estar hoy día impune frente al Congreso”, dijo.

Diferencias en el oficialismo

Inicialmente, la acusación constitucional contra Grau generó diferencias al interior del oficialismo, con algunas voces de Chile Vamos apuntando a que es poco conveniente y que podría afectar el apoyo de actores de la oposición al proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

Sin embargo, durante los últimos días, al menos la UDI cambió de opinión y optó por plegarse a la acción liderada por republicanos y libertarios. El diputado y presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, explicó que fue clave leer el documento de la acusación.

“La UDI tomó la decisión de apoyarla porque nosotros recibimos el texto de la acusación el martes pasado. Luego, hubo sucesivas versiones con mejoras el miércoles, jueves y viernes y finalmente nosotros creemos que hay un caso atendible. Por lo tanto, creemos que el Senado tiene que juzgar y para eso vamos a declarar admisible la acusación en la Cámara de Diputados”, indicó.

En Renovación Nacional (RN) el escenario es diferente. Pese a que diputados del partido firmaron la acusación, todavía no existe una postura como colectividad. El jefe de bancada, Diego Schalper, aseguró que “es un hecho público y notorio que en Renovación Nacional, en esta materia, hay opiniones distintas”, por lo que este martes está convocada una reunión entre los diputados y diputadas, donde se fijará una postura.

La diputada RN y vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón, también afirmó que la jornada de mañana será clave y que en el partido se encuentran estudiando el mérito de la acusación. De todas maneras, a título personal, la parlamentaria sostuvo que presentar la acusación podría generar un “efecto boomerang” y no respecto al proyecto de Reconstrucción, sino que de cara a posibles acusaciones en contra de ministros del Gobierno.

“Lo que sí puede afectar es el futuro de las acusaciones constitucionales, que van a ser justamente a los ministros del Presidente Kast. Y cuando entremos en la lógica de las elecciones, esto se puede poner aún peor. Tenemos que ser rigurosos en lo estrictamente legislativo y judicial, y también muy rigurosos en el escenario que podemos nosotros mismos estar sembrando”, advirtió.

Oposición advierte sobre futuras acusaciones

Desde la oposición, la postura fue que la acusación no tiene mayor sustento y que se trata de un punto político por parte de los republicanos y los libertarios.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que el exministro Grau “no fue de los mejores ministros Hacienda que ha tenido nuestro país” y que “probablemente tuvo una gestión deficiente que podría haber sido mucho mejor en muchos aspectos”, “pero no hay ninguna duda de que no hay ni ilegalidad ni inconstitucionalidad en su actuar. Por lo tanto, no se justifica jurídicamente, ni tampoco políticamente una acusación constitucional”.

En esa misma línea, el parlamentario descartó el apoyo de los diputados independientes que son parte de su bancada a la acusación constitucional. “Los diputados independientes tienen, por supuesto, autonomía y recibirán argumentos a favor y en contra, pero no me cabe ninguna duda que cuando vean los argumentos se van a dar cuenta que no tiene sustento. Es por eso mismo que desde Chile Vamos han planteado tantas dudas”, estimó.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, apuntó sus dardos al Gobierno. A su juicio, “esto más allá de ser una acusación de partidos políticos, quién está detrás, por la manera, por la forma, por los silencios, es el Gobierno”.

“Eso es grave, porque mientras en la Cuenta Pública, el Gobierno, el Presidente modera el lenguaje, dice que requiere de amplios consensos y la unidad de todas y de todos, por otro lado está atizando el fuego con este tipo de acusaciones”, opinó.

El parlamentario agregó que el Gobierno “comete un grave error estratégico”, al “banalizar” las acusaciones constitucionales porque “son ellos los que van a gobernar durante todo este tiempo y somos nosotros los que vamos a estar en la posibilidad de realizar este tipo de acusaciones de aquí en adelante”.

Desde el Ejecutivo, el mensaje, comunicado por distintas autoridades, es que se dejará actuar a los diputados y diputadas del oficialismo. Asimismo, se desestimó un “llamado al orden” para evitar confrontaciones con la oposición.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que “el Ejecutivo no comenta respecto de las atribuciones exclusivas que tienen los señores parlamentarios” y que “la acusación constitucional es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados para hacer valer la responsabilidad constitucional contra un ministro de Estado”.

“En ese sentido, el Ejecutivo tiene plena conciencia de que las iniciativas que se están tramitando en el Senado tienen que seguir su curso, independiente de las atribuciones amplias que los parlamentarios, en otras dimensiones de la discusión parlamentaria, puedan hacer efectivo de acuerdo a sus atribuciones. Para el Ejecutivo no es un problema que los parlamentarios, dentro de sus facultades, lleven adelante iniciativas de fiscalización“, recalcó.