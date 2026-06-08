Schmidt-Hebbel respalda megarreforma del Gobierno y critica alertas "sesgadas" sobre sus riesgos fiscales

La sesión de la tarde de la Comisión de Hacienda del Senado tuvo un tono distinto al de la mañana. Tras las advertencias planteadas por Andrea Repetto, Mario Marcel, José de Gregorio y el Consejo Fiscal Autónomo, el economista Klaus Schmidt-Hebbel salió a respaldar el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Gobierno y a cuestionar los reparos sobre sus efectos fiscales.

Durante su exposición, el economista sostuvo que Chile enfrenta una combinación de bajo crecimiento, desempleo persistente y trabas regulatorias que han frenado la inversión, por lo que consideró urgente avanzar con una reforma de gran alcance.

“Es absolutamente imprescindible una reforma amplia que permite retomar el crecimiento aumentando el empleo formal, la inversión y los sueldos”, afirmó.

Schmidt-Hebbel destacó las proyecciones contenidas en los informes financieros de la iniciativa y aseguró que el conjunto de medidas tributarias y regulatorias podría elevar el nivel del PIB en más de 7% hacia 2035: “Significa mayor bienestar, mayores sueldos, mayor empleo para los chilenos”.

El economista también salió al paso de las críticas formuladas durante la jornada respecto de los supuestos utilizados para estimar los efectos del proyecto. “Todos los que han presentado preocupación por la incertidumbre y los riesgos se centran equivocadamente, y creo que sesgadamente, en la parte inferior o más pesimista de los efectos de crecimiento”, puntualizó.

Uno de los puntos que defendió con más fuerza fue la invariabilidad tributaria para nuevos proyectos de inversión. A su juicio, lejos de aumentar la incertidumbre, entrega certezas de largo plazo para quienes deciden invertir: “Produce exactamente lo contrario. Produce más certeza”.

Schmidt-Hebbel incluso planteó ampliar el beneficio a empresas medianas y pequeñas para incentivar nuevas inversiones y la creación de empleo.

En la parte final de su intervención, vinculó la discusión del proyecto con el escenario fiscal y apuntó al desempeño de la administración de Gabriel Boric en esta materia: “El gobierno anterior sembró incertidumbre y riesgo al tener incumplimientos sistemáticos reiterados y de montos muy elevados”.

La presentación de Schmidt-Hebbel contrastó con las exposiciones escuchadas durante la mañana. Mientras varios economistas pidieron reforzar los resguardos fiscales del proyecto, el execonomista jefe de la OCDE defendió que las proyecciones oficiales están dentro de rangos razonables y que la reforma representa una oportunidad para reactivar inversión, empleo y crecimiento.