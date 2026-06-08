“Sobreestimar el crecimiento es riesgoso”: Repetto, Marcel y De Gregorio cuestionan proyecciones de la megarreforma del Gobierno

La Comisión de Hacienda del Senado inició una maratónica ronda de audiencias para analizar la iniciativa del Gobierno, que enfrenta crecientes cuestionamientos por sus proyecciones de crecimiento y recaudación.

Las advertencias sobre los efectos fiscales de la megarreforma marcaron este lunes la primera jornada de exposiciones en la Comisión de Hacienda del Senado. Aunque los economistas convocados respaldaron la necesidad de impulsar la inversión y el crecimiento, varios pusieron en duda que los beneficios proyectados por el Ejecutivo sean suficientes para compensar el costo de las rebajas tributarias contempladas en el proyecto.

Una de las exposiciones más críticas fue la de la economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, Andrea Repetto, quien advirtió que la iniciativa llega en un momento especialmente complejo para las finanzas públicas.

“Este es un proyecto que tiene un costo cierto. Sabemos que va a reducir la recaudación tributaria y eso es problemático en particular en un contexto de estrategia fiscal y necesidad de consolidación”, señaló.

La académica sostuvo que los beneficios asociados a un mayor crecimiento económico siguen siendo inciertos y llamó a actuar con cautela frente a proyecciones optimistas. “Sobreestimar el crecimiento y sobreestimar la recaudación es mucho más riesgoso que subestimarla. Acá hay una asimetría. No es lo mismo equivocarse en estimar muy pocos ingresos versus muchos”, puntualizó.

Repetto también cuestionó algunas de las medidas incluidas en el proyecto, particularmente el crédito tributario al empleo formal, uno de los componentes de mayor costo fiscal: “Tenemos gastando una cantidad cuantiosa de recursos para obtener algo que tal vez no se logre y tengamos una pérdida de los ingresos tributarios”.

Las dudas sobre los números del proyecto también estuvieron presentes en la exposición del exministro de Hacienda Mario Marcel. El exsecretario de Estado cuestionó varios de los supuestos utilizados en el informe financiero y sostuvo que el efecto fiscal podría ser considerablemente mayor al estimado por el Gobierno.

“Las medidas permanentes implican una reducción directa de ingresos tributarios de poco más de 16 mil millones de dólares entre 2026 y 2031”, indicó.

Marcel sostuvo que al corregir algunos de los supuestos más discutidos por economistas y organismos especializados, el panorama cambia de manera importante. Además, enfatizó que la discusión se está desarrollando en medio de incertidumbres relevantes sobre la situación fiscal del país y sobre las metas que deberá cumplir el actual gobierno.

En una línea similar se manifestó el expresidente del Banco Central, exministro y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio. Si bien respaldó avanzar en una reducción gradual de los impuestos corporativos, insistió en que cualquier rebaja debe realizarse dentro de un marco fiscal sostenible.

De Gregorio cuestionó uno de los argumentos centrales utilizados por el Ejecutivo para defender la iniciativa: que la reforma tributaria de 2014 sería una de las principales responsables de la desaceleración económica de la última década.

El economista dedicó parte importante de su presentación al crédito tributario al empleo formal, medida que, según dijo, tiene un costo elevado y resultados inciertos: “El programa es caro. Se gastarían aproximadamente 600 mil pesos mensuales por cada empleo generado. Más aún, la estimación de empleo podría ser elevada”.

También coincidió con las advertencias realizadas previamente por el Consejo Fiscal Autónomo respecto de los riesgos que enfrenta la iniciativa: “Este proyecto por sí solo no deja claro que contribuye a la consolidación fiscal en una economía que lo requiere”.

La jornada comenzó precisamente con una nueva exposición del Consejo Fiscal Autónomo, que reiteró sus reparos al proyecto y advirtió que los déficits fiscales podrían extenderse por varios años, incluso considerando los efectos positivos proyectados sobre el crecimiento.

Las audiencias continuarán este martes en Valparaíso con nuevas exposiciones de economistas, centros de estudios y representantes empresariales.