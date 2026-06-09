Bancadas de oposición critican AC contra Grau: advierten que sienta un negativo precedente para la institucionalidad fiscal

Este martes las bancadas de diputadas y diputados del Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista e independientes y el Partido por la Democracia e independientes, criticaron la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, promovida y patrocinada por integrantes de las bancadas oficialistas de los partidos Republicano, Nacional Libertario, Renovación Nacional y Partido de la Gente.

La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, señaló que el libelo sienta un grave precedente que podría tener “repercusiones que podían ser de carácter internacional respecto a la economía chilena, porque hablar así tan sencillamente de que se hace un maquillaje de las cifras que maneja el país, lógicamente que puede tener repercusiones en la economía”.

“Por lo mismo nuestro llamado a la sensatez a los parlamentarios, a que al momento de evaluar esta acusación constitucional no se mire simplemente el gustito político que se quiere hacer”, aseveró.

Asimismo, la diputada Yeomans llamó al Gobierno a que responda respecto a las advertencias que ha realizado el Consejo Fiscal Autónomo respecto al impacto de su megarreforma: “Este show político que están montando hoy por hoy no puede desviarnos de lo que debiera estar toda nuestra atención como Congreso Nacional, como parlamentarios de la República, que es en las incertidumbres que está generando económicamente en las familias chilenas este gobierno”.

En tanto, la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista e independientes, Daniela Serrano, sostuvo que: “Le daría un consejo muy sabio al actual oficialismo: si ellos van a tomar las cifras y van a hablar de lo que el ministro Grau no tomó del Consejo Fiscal Autónomo, entonces hoy día ellos mismos están torpedeando a su gobierno“.

“Cuando nosotros hablamos de que esto puede marcar el precedente para la acusación constitucional, uno esperaría que con esa misma valentía que los diputados del oficialismo vinieron a plantear esta acusación, lo hagan próximamente con su ministro de Hacienda que, en estos momentos, se está encargando de destruir la economía de nuestro país”, enfatizó Serrano.

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, indicó que es “grave que se siente un precedente de acusar constitucionalmente respecto a estimaciones o proyecciones. Como se señaló, a mi juicio de manera injuriosa y eventualmente calumniosa, a un maquillaje que eventualmente le da un rédito”.

“Eso no es honesto, porque el libelo no establece ningún incumplimiento específico y aún más allá, en caso alguno, lo que se señala por la prensa, de que habría un maquillaje para obtener un rédito, es decir, un interés, una renta. Eso a mi juicio es deshonesto intelectual y profesionalmente”, cuestionó Leiva.

En esa línea, el parlamentario socialista llamó a “los sectores de centro-derecha a que entiendan lo grave de esta acusación constitucional que compromete no sólo el prestigio institucional del Ministerio de Hacienda de nuestro país, sino que también las clasificadoras de riesgo hoy día están mirando con atención cuál es el cuestionamiento”. “Ojo, no hay un cuestionamiento a las cifras, sino que a las proyecciones”, precisó.

En tanto, el diputado y jefe de bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, destacó: “Con esta acusación constitucional se rompe lo que hasta ahora era una tradición en nuestro país, y es considerar la política fiscal como una política de Estado, que está por encima de las diferencias y de la contingencia política e ideológica”.

“Han llevado, lamentablemente, la política fiscal de nuestro país al barro de la batalla política, de la contienda cultural, ideológica, de la pugna entre gobierno y entre sectores políticos. Eso evidentemente que le hace un daño, no al ministro Grau o al ex gobierno del presidente Boric, sino que le hace un daño a la política fiscal chilena, que hasta estos momentos gozaba de una continuidad política sólida”, subrayó.

Asimismo, el diputado Soto agregó que “una cosa es criticar la gestión económica y fiscal de un gobierno o de un exministro, eso es legítimo, pero otra cosa muy distinta es utilizar eso para extrapolarlo a un argumento jurídico constitucional, de manera tal de acusar dolo como acá se está haciendo”.

“Nos parece que no hay infracción constitucional que pueda sustentarla”, argumentó. Y, al igual que sus pares, instó a los distintos parlamentarios “a ser responsables, prudentes, porque, a propósito de esta acusación constitucional, creo que se ha generado un clima, tanto en el Congreso Nacional como en el país, que no es lo que todos esperamos”.