Exsubsecretario de Educación Superior cuestiona embargos a deudores del CAE: "Hay empresas que se les condonó varios millones en multas e intereses"

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exsubsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, se refirió al proceso de cobro del Crédito con Aval de Estado (CAE) que está ejecutando la Tesorería General de la República, en medio de denuncias de deudores que aseguran les han vaciado sus cuentas corrientes.

“El hecho de que existan personas que se hayan visto embargadas en la totalidad de sus recursos constituye un hecho que se da por primera vez y es tremendamente preocupante”, indicó el también investigador de la fundación Nodo XXI.

Orellana explicó que esta política “no constituye un esfuerzo sustantivo en la recuperación” de fondos, porque “las personas que ganan más de $3,5 millones son menos del 1% de la población deudora“.

Además, criticó que el propio Gobierno haya reconocido que la información utilizada para identificar los ingresos corresponde al año 2025, lo que ha generado denuncias por falta de claridad.

La situación, indicó la exautoridad, es “inédita y crea preocupación social en la población deudora, pero sobre todo preocupación política en el propio oficialismo“, pues senadores y figuras de distinto pensamiento han manifestado reparos frente a esta acción de cobro.

¿Se podrían haber realizado estos cobros de manera distinta? Según el exsubsecretario de Educación Superior, “los deudores, en general, siempre han dicho que están disponibles para pagar lo justo. Por lo tanto, las políticas de condonación son las más efectivas para recuperar esto”.

Argumentó que, dado que los deudores de altos ingresos son muy pocos, “para recuperar algo de los recursos invertidos se requiere una movilización de pago de la gran mayoría. Pero para que eso ocurra, tienes que tener alguna política de condonación”.

En esa línea, Orellana indicó que su sector ha señalado que “para tener una política global de condonación, que es más efectiva para la recaudación que el miedo, tienes que hacerlo vinculado a un proceso de modernización de la educación superior”.

Sin embargo, planeó que lo anterior pasa a segundo plano con lo propuesto por el Gobierno. “Estos debates se han ido perdiendo y lo que queda es la sensación de una especie de mano dura que, al parecer, genera rechazo en el propio oficialismo y no logra resolver el problema fiscal”, señaló.

“Tengo la impresión de que dejar los salarios en cero no necesariamente fue lo buscado por la autoridad. Acá hay espacio para mejorar y creo que se requieren diálogos y consensos. En estas materias son fundamentales los diálogos y los consensos”, advirtió también.

La responsabilidad de la administración Boric

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la ministra de Educación, María Paz Arzola, apuntó al Gobierno anterior justamente por hablar de condonación. “A los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar”, dijo.

En respuesta, el exsubsecretario indicó que “la morosidad viene creciendo de manera estructural desde el año 2015, mucho antes de que siquiera se mencionara la palabra condonación”.

Lo anterior, aseguró, responde a que “el CAE se pensó para que en su octavo año de operación tuviera 35 mil personas y en la realidad tenía 350 mil”. “Cualquier hecho de la vida cuyo resultado sea 10 veces mayor al planificado, genera problemas estructurales, por lo que esto tiene que ser enfrentado”, sostuvo.

“Supongamos por un minuto que la ministra Arzola tiene un punto. Entonces, las medidas de cobro coactivo, si queremos resolver el problema, no pueden ser sólo para las personas que ganan más de $3,5 millones, ni siquiera sólo para las personas que ganan más de $1,5 millones, porque las personas que ganan eso no son más del 8 o el 10%, siendo generoso, del total de los deudores”, cuestionó Orellana.

En esa línea, acusó una “inconsistencia, porque estarías obligado a medidas coactivas con gente que no gana lo que la sociedad pensó en un momento que ganarían los profesionales y ahí hay una contradicción”.

“Esa contradicción tenemos que resolverla entre todos con un consenso. Ahí no basta una medida de cobro coactivo que no es lo suficientemente efectiva para mover la aguja en términos fiscales y además produce mucho miedo y malestar”, aseveró.

Así, la exautoridad puso otro punto sobre la mesa: “Acá hubo grandes empresas, que durante 20, 30 años tuvieron problemas tributarios y se les condonó varios millones de dólares en multas e intereses, por ejemplo, y acá estamos hablando de personas naturales que ejercieron un derecho”.

“Esto requiere un debate y un acuerdo para avanzar en una modernización de la educación superior. No se resuelve con mecanismos coactivos que convocan fundamentalmente a la emoción del miedo, sino que tiene que convocar a la emoción de la responsabilidad y la apertura al futuro”, reflexionó.

Según Orellana, en la administración pasada sí se alcanzó un acuerdo, pero un sector de la derecha le quitó el piso. “Parece ser que ya ni siquiera el Gobierno está tratando de diferenciarse del gobierno anterior, sino de hacer un punto en la propia derecha”, afirmó.

Recordó que el expresidente Piñera nunca aplicó estas medidas coactivas y que incluso presentó un proyecto para terminar con el CAE. “Cuando el gobierno del presidente Boric presentó su proyecto, gente cercana a Piñera señaló que era muy parecido”, añadió.

Orellana concluyó que lo que existe es “un desacuerdo al interior de la propia derecha que el Gobierno está tratando de imponer por la vía de los hechos, con una medida que no resuelve el problema fiscal, tampoco plantea una modernización sustantiva de la educación superior y queda como una mano dura inefectiva que provoca malestar y crispa el debate, tanto al interior del oficialismo como con la oposición”.

De esa manera, el exsubsecretario sentenció que “para tener un sistema de educación superior sano se requiere convocar a acuerdos y llegar a entendimientos plurales, porque estas políticas requieren un consenso mayor que no lo dan las medidas administrativas”.