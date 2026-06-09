Gobierno nombró a los cinco nuevos integrantes de la Comisión Verdad y Niñez

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó la designación de cinco nuevos integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, provenientes de diversas disciplinas y con trayectorias públicas, especialmente en el ámbito de la niñez.

La Comisión Asesora Presidencial para el Esclarecimiento de la Verdad sobre Violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo la custodia del Sename o en sistemas de cuidados alternativos privados, fue creada en el Gobierno de Gabriel Boric.

En mayo pasado, la comisión quedó reducida a tres integrantes tras la salida colectiva, en un escenario marcado por tensiones internas y cuestionamientos sobre su desempeño. Ayer se concretó la salida de los últimos dos nombrados en el Gobierno anterior.

Desde La Moneda, se argumentó que existían problemas de funcionamiento que hacían necesaria una reformulación del trabajo. De acuerdo con antecedentes del actual Gobierno, en siete meses se habrían recogido 233 testimonios a nivel nacional, cifra distante de las expectativas iniciales.

Ayer, por encargo del Presidente José Antonio Kast, el ministro Fernando Rabat dio a conocer que la comisión estará conformada por las siguientes personas:

– Blanquita Honorato Lira (presidenta), psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Administración Pública por la New York University, ex subsecretaria de la Niñez y con una larga trayectoria en el desarrollo de políticas públicas y programas de protección de la niñez.

– Ignacio Sánchez Díaz (vicepresidente), médico pediatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ex rector de la misma casa de estudios durante 15 años, con una destacada trayectoria en el ámbito académico y de gestión institucional. Es director y asesor en diversas instituciones de protección de la niñez.

– Branislav Marelic Rokov, abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la misma casa de estudios. Fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, teniendo a su cargo la Misión de Observación Sename, cuyo informe fue presentado en 2017. Cuenta con amplia experiencia en materias de derechos humanos y estándares internacionales de protección.

– Paulina Benavente Risopatrón, psicóloga experta y asesora en el acompañamiento y reparación de víctimas en contextos de abuso eclesial, con una amplia trayectoria en el desarrollo de iniciativas de prevención, apoyo y procesos de reparación.

– Jorge Rojas Zegers, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador de Coaniquem y Premio Nacional de Medicina 2024, reconocido nacional e internacionalmente por su extenso trabajo en la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Con esta designación, la Comisión incorpora profesionales de reconocida experiencia y trayectoria, reafirmando la voluntad de continuar y fortalecer este trabajo para elaborar propuestas que permitan mejorar la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y el fortalecimiento de nuestra democracia”, declaró el ministerio.