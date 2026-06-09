Hacienda no alcanzará el equilibrio fiscal al término del Gobierno: Quiroz fija nueva meta para 2030

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció este martes que el Gobierno no alcanzará el equilibrio fiscal al finalizar su administración, una de las principales promesas planteadas al inicio del mandato. En la presentación del Decreto de Política Fiscal, el Ejecutivo estableció una nueva trayectoria que proyecta reducir el déficit estructural desde un 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB) este año hasta un 1,5% en 2030, lo que implica que el balance seguirá siendo negativo al cierre del período presidencial.

La hoja de ruta fiscal, elaborada en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, fija metas para los próximos cuatro años y mantiene el ancla de deuda del Gobierno Central como uno de los principales mecanismos para contener el crecimiento del endeudamiento público.

“Este es un instrumento muy relevante que se hace en cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y por medio de él se fijan metas concretas y medibles para el rumbo fiscal que va a tomar el Gobierno de aquí a los siguientes cuatro años“, afirmó el secretario de Estado al comienzo de su presentación.

El decreto establece una disminución gradual del déficit estructural, que pasará de 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027, 1,7% en 2028, 1,6% en 2029 y 1,5% en 2030. Con ello, el Ejecutivo posterga el objetivo de alcanzar un balance estructural equilibrado para una administración futura.

Quiroz sostuvo que la regla de balance estructural y el ancla de deuda operan de manera complementaria para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas. “El balance estructural va midiendo el flujo, el exceso de gasto, en este caso, y cómo se va achicando cada año, pero la otra le pone un límite muy claro a la deuda. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-2029“, aseguró.

El ministro también sostuvo que el punto de partida de la actual administración condicionó las metas fiscales. “La situación fiscal que encontramos, al asumir, fue más compleja. Nos encontramos básicamente con una ley de presupuestos desfinanciada, a causa de ingresos sobreestimados y gastos no reconocidos”, cuestionó.

El titular de Hacienda enfatizó que la consolidación fiscal no dependerá únicamente de ajustes presupuestarios, sino también del desempeño de la economía. “Las metas que planteamos hoy día son logrables y no responden exclusivamente a instrumentos de consolidación fiscal. Sería muy difícil lograr una consolidación fiscal solamente con los instrumentos usuales que se emplean para ello”, señaló.

En esa línea, aseguró que la recuperación del crecimiento será un factor decisivo. Quiroz agregó que el Gobierno mantendrá una política de racionalización del gasto. “Cada peso que gasta el Estado es un peso de todos los chilenos y vamos a seguir con el celo que hemos mostrado hasta ahora por el cuidado de los recursos que son de todos”, sostuvo.

El ministro anunció que el Ejecutivo impulsará una modernización en la gestión de las empresas estatales y una administración más eficiente de los activos fiscales. “Las empresas públicas necesitan una mirada distinta a la que se ha dado en los últimos años, y un énfasis en la eficiencia, en la gestión y en cómo modernizando su configuración podemos avanzar”, afirmó.

Durante la conferencia, Quiroz explicó que las proyecciones fiscales incorporan los efectos de la ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico Social, junto con los desafíos financieros asociados a su implementación.

Asimismo, indicó que parte del mayor endeudamiento autorizado permitirá normalizar el pago a proveedores del Estado. “Mil 500 millones de esos 6 mil 200 van especialmente dirigidos a poder administrar mejor las finanzas públicas, y en particular empezar a cumplir como corresponde con las deudas de proveedores que tiene el Estado”, explicó.

El jefe de la billetera fiscal descartó que la estrategia de austeridad implique una reducción de beneficios sociales y aseguró que el foco estará en mejorar la eficiencia de los programas públicos. En esa línea, sostuvo que “hay beneficios sociales que son muy relevantes, pero se entregan a veces de modo ineficiente o con diseños de programas que no son eficientes“, por lo que ahí estará el “énfasis” del Ejecutivo.