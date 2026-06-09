Nace la Red Alameda Cultural: más de 50 instituciones apuestan por revitalizar el corazón de Santiago

Con la participación de autoridades, representantes del mundo cultural y académico, este martes 9 de junio se lanzó oficialmente la Red Alameda Cultural, una iniciativa que reúne a 52 instituciones culturales, educativas y públicas con el objetivo de fortalecer la difusión de la actividad artística y patrimonial de la capital, además de consolidar al eje Alameda como un corredor cultural de referencia para Santiago.

La presentación se realizó frente a la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile y contó con la presencia del gobernador de Santiago, Claudio Orrego; la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba; y la directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort, junto a representantes de las entidades que integran la red.

Uno de los principales hitos anunciados durante la jornada fue la puesta en marcha de la plataforma digital redalamedacultural.cl, sitio web que reúne la programación y oferta cultural de las organizaciones participantes en un solo espacio. La herramienta fue desarrollada con recursos del programa Barrios de Borde, impulsado por la Corporación Regional de Desarrollo y el Gobierno de Santiago, y busca facilitar el acceso ciudadano a panoramas culturales durante todo el año.

Durante la actividad, Orrego destacó que la iniciativa busca dar un nuevo impulso al principal eje urbano de la capital. “Santiago hoy está de fiesta. Estamos lanzando esta Red Alameda Cultural, que reúne a 52 instituciones, entre las cuales hay centros culturales, teatros, bibliotecas, cinco universidades y el Gobierno de Santiago”, afirmó.

En esa misma línea, el gobernador añadió que el proyecto pretende promover la cultura “como un derecho y como parte de la vida en ciudad”, además de reforzar el proceso de recuperación del eje Alameda impulsado a través del Plan Nueva Alameda.

En esa línea, sostuvo que las intervenciones urbanas realizadas en los últimos años requerían una dimensión cultural que fortaleciera el uso ciudadano de los espacios. “Hoy tiene ciclovía, paisajismo, está limpia, sin ruido, pero le faltaba más vida. Y esta red viene a darle esa vida”, señaló.

Asimismo, destacó el carácter colaborativo de la iniciativa en un contexto urbano marcado por la fragmentación. “En un mundo y en una ciudad tan fragmentada y tan individualista, este espacio de convergencia y de cooperación es una muy buena noticia”, indicó.

El gobernador igualmente relevó el rol del sitio web y explicó que busca concentrar la programación de las distintas instituciones para acercarla a la ciudadanía. “Lo que pretende es poner en una misma plataforma toda la oferta cultural de las 52 organizaciones a lo largo de la Alameda. Que la gente sepa lo que puede hacer en Santiago, no solamente para el Día del Patrimonio. Durante los 12 meses del año hay actividades maravillosas”, afirmó. “La cultura no es un bien de consumo, es un derecho ciudadano“, agregó.

Actualmente, la red agrupa a instituciones emplazadas en el eje Alameda y sus alrededores, entre ellas centros culturales, museos, bibliotecas, salas de cine, teatros y universidades. Consultado sobre una eventual ampliación de la iniciativa, Orrego respondió que esperan seguir incorporando organizaciones vinculadas al corredor cultural. “Todas las que quedan”, señaló y precisó que las entidades participantes se encuentran distribuidas en distintos puntos del entorno de la Alameda.

“Lo importante es que entre todos empujemos la vida cultural; también recuperar un poco la noche de Santiago, que está bastante abandonada y, por supuesto, recuperar la Avenida Alameda para los ciudadanos y no solamente para los autos”, sostuvo.

Por su parte, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Pilar Barba, realzó el valor de la iniciativa para la revitalización del centro de la capital. “Yo quisiera enfatizar la importancia de recuperar el espacio público de nuestra ciudad“, señaló. Según explicó, la red complementa las obras urbanas desarrolladas en el marco del Plan Nueva Alameda, incorporando una dimensión cultural destinada a fortalecer la vida comunitaria.

“Estamos dotando de actividad, de una oferta cultural para los vecinos y vecinas de nuestra gran ciudad. Esta es una ciudad inmensa, compleja y queremos invitar a los ciudadanos a retornar al centro de Santiago, a retornar a través de nuestro eje Alameda”, afirmó.

La Red Alameda Cultural contempla además una agenda de trabajo permanente a través de dos comisiones. Una de ellas está enfocada en infraestructura y desarrolla actualmente un preproyecto de señaléticas para fortalecer la identificación del corredor cultural. La segunda se concentra en comunicaciones y ha trabajado en la creación de la identidad visual de la iniciativa, además de coordinar acciones de difusión y vinculación con audiencias.

La directora del Cine Arte Alameda, Roser Fort, destacó que la red surge como una apuesta de largo plazo para fortalecer la colaboración entre instituciones culturales. “Me parece fundamental que tengamos esta iniciativa que nos permita pensar en un futuro, que nos permita pensar en cultura y que nos permita pensar en las ciudadanas y ciudadanos”, señaló.

Respecto de la nueva plataforma, Fort explicó que aún se encuentra en etapa de marcha blanca y continuará incorporando contenidos durante las próximas semanas. “Estamos incluyendo información, estamos enriqueciendo la información, así que los invitamos a que la visiten. Hay de todo: somos una red interdisciplinaria muy diversa. Siempre tenemos actividades gratuitas y también hay actividades que son pagadas”, indicó. “La convocatoria es para que todos se informen y vean la gran cantidad de actividades que estamos haciendo“, concluyó.

Cabe destacar que la Red Alameda Cultural se enmarca en el programa Barrios de Borde, parte del Plan Nueva Alameda, iniciativa que busca revitalizar 11 sectores aledaños al principal eje urbano de la Región Metropolitana, entre ellos Lastarria, París-Londres, Yungay, Matucana, Barrio Universitario y Plaza Italia. Sus impulsores esperan que la articulación entre instituciones culturales, académicas y públicas contribuya a fortalecer la vida cultural de la ciudad y a consolidar la Alameda como uno de los principales polos culturales del país.