Operación Tokio: Fiscalía y PDI allanan sucursal de BancoEstado

Como parte de las indagatorias de la denominada Operación Tokio, este martes la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en una sucursal de BancoEstado. La diligencia se llevó a cabo en dependencias ubicadas en Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago, en el marco de la investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

El procedimiento ocurre luego de que se revelara que una de las imputadas en la causa —Rossana Magdalena Blanco Blanco— prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa. Este antecedente fue dado a conocer durante la formalización de los 17 imputados en la causa, cuando la defensa de la mujer informó su vínculo laboral con BancoEstado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, Blanco habría realizado labores de extorsión a víctimas del Tren de Aragua y también habría participado en acciones destinadas a obligar a mujeres a ejercer el comercio sexual.

La imputada se suma a otro funcionario bancario investigado en la causa, un exejecutivo de Banco Santander, a quien el Ministerio Público vinculó con movimientos de dinero asociados a la organización criminal.