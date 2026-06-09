Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 9 de Junio de 2026


Operación Tokio: Fiscalía y PDI allanan sucursal de BancoEstado

En el marco de la investigación por lavado de activos del Tren de Aragua, la diligencia se produjo tras revelarse que una imputada prestaba servicios al banco a través de una empresa externa.

En el marco de la investigación por lavado de activos del Tren de Aragua, la diligencia se produjo tras revelarse que una imputada prestaba servicios al banco a través de una empresa externa.

Nacional

Como parte de las indagatorias de la denominada Operación Tokio, este martes la Fiscalía Metropolitana Sur y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en una sucursal de BancoEstado. La diligencia se llevó a cabo en dependencias ubicadas en Huérfanos con Morandé, en pleno centro de Santiago, en el marco de la investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

El procedimiento ocurre luego de que se revelara que una de las imputadas en la causa —Rossana Magdalena Blanco Blanco— prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa. Este antecedente fue dado a conocer durante la formalización de los 17 imputados en la causa, cuando la defensa de la mujer informó su vínculo laboral con BancoEstado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, Blanco habría realizado labores de extorsión a víctimas del Tren de Aragua y también habría participado en acciones destinadas a obligar a mujeres a ejercer el comercio sexual.

La imputada se suma a otro funcionario bancario investigado en la causa, un exejecutivo de Banco Santander, a quien el Ministerio Público vinculó con movimientos de dinero asociados a la organización criminal.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
“Las deudas se pagan”: Gobierno defiende cobro a deudores del CAE y oposición arremete contra embargos
post-title
Operación Tokio: Fiscalía y PDI allanan sucursal de BancoEstado
post-title
Aprobación de primer proyecto de tierras raras del país en Penco abre disputa por reclamaciones ciudadanas
post-title
Republicanos y libertarios presentaron AC contra exministro Grau: RN mantiene en suspenso su posición

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X