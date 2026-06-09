Senado rechaza levantamiento del secreto bancario: proyecto pasa a Comisión Mixta

El Senado rechazó la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa, con 24 votos a favor y 24 en contra, en el marco de la votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. El punto pasó a Comisión Mixta.

La necesidad de legislar respecto a esta herramienta resurgió con fuerza durante las últimas semanas tras el escándalo de la “Operación Tokio”, la que expuso que ejecutivos de bancos tenían vínculos con el Tren de Aragua para mover y lavar dineros de operaciones ilegales.

La norma busca permitir que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) requiriera directamente a los bancos información protegida por secreto bancario en tres casos puntuales, sin autorización judicial previa: cuando se trate de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga de un banco; cuando el ROS esté referido a un funcionario público; y cuando se refiera a una persona jurídica.

Actualmente, el alzamiento del secreto bancario opera principalmente por vía judicial en el marco de investigaciones activas.

La semana pasada la propuesta registró dos empates consecutivos, por lo que esta semana volvió a la Sala del Senado, donde recibió 24 votos a favor y 24 en contra. Por ende, la iniciativa quedó oficialmente rechazada y el proyecto será revisado por una Comisión Mixta compuesta por cinco senadores y cinco diputados.

A favor de la iniciativa votaron los senadores: Pedro Araya, Yasna Provoste, Fabiola Campillai, Claudia Pascual, Karol Cariola, Claudia Pascual, Karim Bianchi, Miguel Ángel Calisto, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Ricardo Celis, Daniella Cicardini, Alfonso De Urresti, Francisco Huenchumilla, Diego Ibáñez, Vlado Mirosevic, Daniel Núñez, Gastón Saavedra, Beatriz Sánchez, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Paulina Vodanovic.

Mientras, en contra votaron: Andrea Balladares, Miguel Ángel Becker, Rodolfo Carter, Luciano Cruz-Coke, Rojo Edwards, Camila Flores, Sergio Gahona, María José Gatica, Vanessa Kaiser, Sebastián Keitel, Alejandro Kusanovic, Carlos Kuschel, Enrique Lee, Andrés Longton, Javier Macaya, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Gustavo Sanhueza, Arturo Squella, Renzo Trisotti, Ignacio Urrutia, Enrique van Rysselberghe y Cristián Vial.