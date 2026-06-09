Senador Trisotti (PRep) valora gestión migratoria del Gobierno: Hay un trabajo "mucho más ordenado y sistematizado"

El senador del Partido Republicano y representante de la Región de Tarapacá, Renzo Trisotti, valoró los recientes anuncios del Presidente José Antonio Kast en materia de migración.

Una de las reformas anunciadas por el Mandatario busca ampliar el tiempo máximo de retención de extranjeros en situación irregular que cuenten con una orden de expulsión. Y otra punta a sancionar penalmente a cualquier persona que traslade a migrantes irregulares dentro del territorio nacional.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Trisotti afirmó que durante los últimos años la situación migratoria en el norte del país “se desbandó”, por lo que resulta útil el proyecto del Gobierno en el que se extiende el plazo de retención de migrantes con orden de expulsión, de cinco a un total de 60 días.

Trisotti destacó que la actual administración ha llevado un trabajo “mucho más ordenado, más sistematizado, como estas barreras físicas que están avanzando en distintos lugares del país, pero cuando uno mira esto como una estrategia de mayor control, de poder ordenar, nos damos cuenta que también se requiere legislación”.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

A juicio del parlamentario, se necesitan “herramientas legales que hagan más eficaces los procesos de expulsión” de personas que han cometido delitos en el país. Explicó que actualmente existen expulsiones judiciales o administrativas para quienes ingresaron de manera irregular, pero el plazo de cinco días suele ser insuficiente para completar el proceso, especialmente porque implica traslados y vuelos desde distintos lugares del país.

El senador republicano también respondió a los cuestionamientos que está recibiendo la iniciativa y que apuntan a que no existe una infraestructura suficiente para recibir a migrantes por tantos días.

De acuerdo al legislador, “este aumento de plazos no va a implicar una decisión total y absoluta para todos los casos. Esto se va a ir ponderando caso a caso y hoy día tenemos un trabajo mucho más coordinado, más conjunto de las distintas instituciones para poder lograr expulsar a las personas dentro de los menores plazos”.

“Hay ciertas circunstancias excepcionales. Acá no hay que pensar que esto va a ser de una manera masiva”, recalcó.

Además, Trisotti relevó otras acciones que se están desarrollando en materia migratoria, como los esfuerzos para agilizar trámites pendientes en el Servicio Nacional de Migraciones o el Plan Retorno Seguro, anunciado por el Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública.

“A muchas personas que ingresaron de manera irregular se les va a dar la última oportunidad para poder estar en nuestro país cumpliendo con la Constitución y las leyes. Este plazo va a ser de 180 días para que esas personas puedan salir de nuestro país, puedan regresar a su país de origen, puedan tener la documentación necesaria y puedan volver, pero cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos, sin aplicarse la sanción original por haber ingresado de manera irregular a nuestro país”, señaló.

Trisotti aseguró que lo anterior “es una política que se está desarrollando”. En ese sentido, valoró la entrega de mayores herramientas para ser eficaz las expulsiones judiciales y administrativas, al mismo tiempo que se “está dando una oportunidad a todas aquellas personas que ya están en nuestro país —que no han cometido obviamente ningún tipo de delito y que ya tienen su trabajo, su familia— para poder salir sin sanción y poder volver a ingresar cumpliendo con los requisitos”.

Según el senador del Partido Republicano, tal estrategia en materia migratoria impulsada por el Presidente Kast “termina fortaleciendo una migración que sea regular, segura y ordenada”.