APROFA conmemora 61 años promoviendo la Planificación Familiar y los Derechos Sexuales y Reproductivos

Señor director:

Cuando Chile enfrentaba una de las tasas de mortalidad materna más preocupantes de nuestra historia, un grupo de profesionales de la salud decidió actuar. Así nace el 10 de junio de 1965, la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), con la convicción de que ninguna persona ni familia deba ver comprometido su bienestar por la falta de acceso a información certera y a servicios de salud sexual y reproductiva.

A lo largo de más de seis décadas, APROFA se ha consolidado como un referente técnico en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Chile, contribuyendo a ampliar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, capacitar a profesionales de la salud y la educación, incorporar innovaciones en insumos de salud sexual y reproductiva, como la llegada del condón de vagina al país, y aportar evidencia técnica para el desarrollo de políticas públicas y marcos normativos.

En APROFA hemos sido testigo de cómo, en tiempos de crisis políticas, sociales o económicas, los Derechos Sexuales y Reproductivos suelen ser relegados. Precisamente por ello, nuestra labor no se detiene y por el contrario se adapta, se fortalece y se reinventa para responder a los desafíos de cada época.

En este nuevo aniversario agradecemos a todas las personas que han sido parte de esta historia y a quienes seguirán construyéndola. Frente a cualquier adversidad, el compromiso de APROFA con la educación, la autonomía y la dignidad de las personas permanece inalterable.

Débora Solís,

Directora Ejecutiva de APROFA.