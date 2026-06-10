Árbitro somalí vetado por Estados Unidos fue recibido como un héroe al regresar a su país

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue recibido este miércoles como un héroe en la capital de Somalia, luego de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le impidieran ingresar al país cuando viajaba para participar en el Mundial de fútbol que comienza este jueves.

Decenas de personas, entre aficionados, periodistas y autoridades, llegaron hasta el Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Aden Adde para darle la bienvenida al juez, quien debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo.

Vestido con un buzo oficial de la FIFA, Artan recibió flores y una bandera nacional que terminó utilizando como capa durante el homenaje.

Lejos de mostrar frustración por lo ocurrido, el árbitro afirmó que continuará trabajando para alcanzar nuevas metas. “No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, señaló en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

“Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”, agregó.

Artan también agradeció las numerosas muestras de apoyo que recibió tras conocerse la decisión de las autoridades estadounidenses de impedir su ingreso al país.

El respaldo se extendió a distintas autoridades del gobierno somalí. El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, destacó que el árbitro “ha elevado el nombre del pueblo somalí” y sostuvo que este episodio no frenará su carrera profesional.

En la misma línea, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, manifestó su deseo de que Artan llegue a convertirse en “el mejor árbitro del mundo”.

Polémica por la negativa de ingreso

El caso generó una fuerte reacción en Somalia después de que el pasado 6 de junio las autoridades migratorias estadounidenses impidieran la entrada del árbitro tras aterrizar en Miami en un vuelo procedente de Estambul.

Según explicó un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Artan fue considerado “inadmisible” debido a problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

La decisión provocó críticas por parte del gobierno somalí, que calificó el hecho como “lamentable” y anunció gestiones diplomáticas ante Washington y la FIFA para solicitar explicaciones.

El árbitro había sido distinguido como mejor juez masculino de 2025 por la Confederación Africana de Fútbol y estaba llamado a convertirse en el primer representante de Somalia en dirigir un encuentro de la Copa del Mundo.

El torneo se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.