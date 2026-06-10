Biministro Alvarado responde a Boric: Si prometió "condenar el CAE y no cumplio, no es problema de este gobierno"

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, respondió al expresidente Gabriel Boric por sus críticas a los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE): “Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno”, dijo en referencia a la promesa de condonación que el exmandatario no materializó durante su administración.

El cruce entre el Gobierno y el expresidente Boric se produjo luego de que este último cuestionara los embargos realizados por la Tesorería a deudores del CAE. A través de su cuenta en X, Boric acusó una contradicción de la derecha: votar contra el levantamiento del secreto bancario y, a la vez, apoyar estas medidas de cobranza.

El exmandatario también responsabilizó a la oposición de haber frenado el proyecto para reemplazar el CAE, el FES (Financiamiento Público para la Educación Superior), y pidió a la oposición impulsar medidas para aliviar la deuda de los afectados.

Ante esos dichos, el biministro Claudio Alvarado salió al paso de los cuestionamientos y separó la discusión del CAE del secreto bancario. “Son dos cosas totalmente distintas”, afirmó.

“Él hizo un llamado permanente durante su gobierno a condonar el CAE. Si no lo cumplió, no es problema de este gobierno”, enfatizó.

Alvarado atribuyó parte del actual nivel de morosidad a esa promesa incumplida. “Cuando a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice ‘dejo de pagar’. Gran parte del problema también está motivada por esa promesa”, sostuvo.

Consultado sobre si las declaraciones de Boric fueron injustas, el secretario de Estado evitó calificar sus dichos. “Solamente decir que este gobierno es un gobierno serio, un gobierno responsable y que está tratando de recuperar recursos que pertenecen a todos los chilenos”, señaló.

En cuanto a los embargos en particular, Alvarado recordó que la Tesorería está facultada a embargar cuentas corrientes como “medida precautoria, que está establecida en todo tipo de cobranzas de carácter judicial”. “El Estado está en el legítimo derecho de recuperar plata que corresponde”, aseveró.

Así, Alvarado descartó que exista contradicción entre la postura del oficialismo en el Congreso y las acciones de la Tesorería, y reiteró que el foco está en recuperar recursos para el Estado.