Cristián Riego y rechazo del secreto bancario: "El oficialismo prefirió no tocar la privacidad de los negocios"

En conversación con el programa Política en Vivo de Radio Universidad de Chile, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, analizó el rechazo de la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa.

En primera instancia, el experto calificó este rechazo como “bien problemático”. A su juicio, existe una inconsistencia en el oficialismo: “Por una parte tiene un discurso que es aparentemente de mano dura, de mucha fortaleza en cuanto al combate del crimen, pero que cuando podría haber tomado una decisión, yo diría de las más importantes para lograr eso (…) se ha sido muy conservador en términos de preferir no tocar la privacidad del mundo de los negocios, que son los que pueden tener mayores depósitos en los bancos y que pudieran ser más objetos de control”.

Cuestionó que “se ha preferido proteger” esa privacidad, en vez de “dar más facultades a la autoridad para controlar los eventuales movimientos sospechosos, que pueden tener vínculos de distinto tipo con el crimen organizado”.

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Riego aseguró que esta votación deja una interrogante sobre la “voluntad” del oficialismo para ejercer control en esta materia. “Cuando de algún modo ese control puede afectar a un sector que es cercano al propio Gobierno o los políticos vinculados al Gobierno, retroceden y muestran que prefieren, digámoslo así, proteger los intereses de ese grupo, en vez de otorgarles facultades bastante básicas al Estado para ejercer ese control”, afirmó.

Como segundo punto, planteó que hay una “inconsistencia” en las decisiones de los últimos años en materia de “incursiones en áreas de la privacidad o de otros derechos ciudadanos”. “Por ejemplo, sabemos que hace relativamente poco se abrió la posibilidad de que la policía pudiese registrar en los controles de identidad el auto o incluso los elementos que una persona lleva consigo en un bolso, una cartera, sin control judicial, sin ningún tipo de sospecha, o sea, solo por el hecho de que una persona está en la calle portando un bolso”, mencionó.

Sin embargo, cuando se habla del secreto bancario, la vara no es la misma. “Afecta a un grupo probablemente especialmente poderoso de la población, también tiene que ver con delitos especialmente graves, o sea, probablemente es más grave que yo pueda tener un depósito de muchos millones en un banco, de dinero sucio, que a lo mejor pueda llevar unos gramos de droga en mi bolso, probablemente produce más daño y es más peligroso desde el punto de vista social el tema del dinero. Y, sin embargo, se sobreprotege esta forma la privacidad, bancaria, por sobre otras formas de privacidad que ya habían venido siendo rebajadas de manera muy notoria”, dijo Riego.

La postura del Gobierno

El Gobierno ha planteado que harán una propuesta respecto a esta materia, pero que cualquier modificación tendría que pasar por la vía judicial de todas formas.

Al respecto, el abogado declaró: “Yo necesito una autorización judicial para entrar a la cuenta bancaria de una persona, pero también a su casa o a cualquier otro espacio de privacidad, eso quiere decir que yo tengo que tener una sospecha bastante sólida de lo que voy a encontrar. Porque si no, el juez no me va a dar la autorización”.

“Es muy distinto —añadió— a que yo pueda, sobre la base de una información inicial, examinar el contenido de lo que está en la cuenta bancaria de una determinada persona. Es una diferencia enorme entre una cosa y otra. Entonces, si se restringe la posibilidad del acceso administrativo, se está limitando severamente la posibilidad del Estado de perseguir el lavado de dinero, por ejemplo, que es una expresión fundamental del crimen organizado”.

En línea con lo anterior, el abogado reiteró su cuestionamientos al oficialismo. “Aquí hay dos modelos que están presentes en este Gobierno y en la derecha en general, que se hacen juego. La idea de que para efectos de los negocios queremos un Estado débil, queremos un Estado que no se meta, que tenga pocas facultades, para que no perturbe el desempeño de las empresas, pero para efectos de la seguridad, queremos un Estado fuerte”, dijo.

“No se pueden querer ambas cosas al mismo tiempo, porque va a haber este tipo de cruces, va a haber este tipo de momentos en los cuales va a ser necesaria una definición, no puedo conservar la torta y comérmela”, agregó.