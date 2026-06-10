“De la UAF jamás se ha filtrado nada”: Tohá cuestiona a Quiroz y defiende levantamiento del secreto bancario

La exministra del Interior, Carolina Tohá, criticó la posición del Gobierno respecto al levantamiento del secreto bancario y dirigió sus cuestionamientos directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Las declaraciones de Tohá surgen tras un nuevo empate en el Senado, el tercero en la votación de una norma que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a información bancaria dentro de la reforma que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.

Dicha iniciativa busca fortalecer las herramientas del Estado para identificar operaciones relacionadas con crimen organizado, como el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas. En diálogo con Radio Pauta, Tohá rechazó los planteamientos de Quiroz, quien tras la votación mostró disposición a buscar alternativas para mejorar el mecanismo, pero siempre con la exigencia de mantener la intervención judicial.

“De la UAF jamás se ha filtrado nada. No entiende, no sabe lo que es la inteligencia. La inteligencia no es una investigación penal”, expresó la exsecretaria de Estado. Y añadió: “Un país que confunde inteligencia con una investigación penal no tiene inteligencia”.

Para Tohá, insistir en que el acceso a los datos bancarios dependa de jueces reduce la capacidad estatal de anticiparse a las acciones del crimen organizado. “Creo que el ministro, si insiste en que esto va a descansar en jueces, no está apostando porque Chile tenga inteligencia de verdad”, afirmó.

La exautoridad defendió el rol de la inteligencia económica como un componente esencial para combatir a las organizaciones criminales. “Chile es un país donde no hay inteligencia de verdad”, sostuvo, aunque recordó que recientemente se aprobó una ley que refuerza el Sistema de Inteligencia del Estado y obliga a diversos organismos a intercambiar información.

Tohá detalló que esa nueva institucionalidad incluye a entidades como Aduanas, Gendarmería, el Servicio de Impuestos Internos y la Agencia de Ciberseguridad, además de las policías y las Fuerzas Armadas. No obstante, remarcó que la inteligencia económica resulta fundamental para enfrentar el crimen organizado. “Particularmente en el caso del crimen organizado, lo hemos visto con el caso recién de la Operación Tokio, el crimen organizado es un negocio de mucha plata, y no puede funcionar sin mover la plata de alguna manera”, señaló.

En esa línea, planteó que rastrear el flujo del dinero eleva significativamente la capacidad estatal para detectar y anticipar operaciones delictuales. “Si lo empiezas a seguir a través de la plata, tu poder de perseguirlo se eleva enormemente, de anticiparte, de entender cómo funciona, de meterte en sus pasillos, de cuáles son sus maneras de operar, y para eso es la inteligencia”, sostuvo.

La norma, que forma parte de la reforma que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, no logró avanzar debido a diferencias políticas en el Senado. Según Tohá, el modelo propuesto se ajusta a estándares empleados en otros países. “En todas partes del mundo, en la OCDE, ningún país pasa por los jueces para autorizar esta operación, salvo Australia”, afirmó.