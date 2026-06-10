Diputado Bianchi por AC contra Grau: "Es un manto de humo para distraer del debate sobre el endeudamiento y la reforma"

El diputado de la bancada del PPD e integrante de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de Nicolás Grau, Carlos Bianchi, aseguró que revisará el libelo sin dejarse llevar por presiones partidarias. Sin embargo, cuestionó los motivos que llevaron al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario (PNL) a presentar la acción.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario independiente afirmó que su primera solicitud a la comisión —presidida por Marcela Hernando, diputada del Partido Radical y excompañera de Grau en el gabinete de Gabriel Boric— fue invitar a todos los exministros de Hacienda de los últimos gobiernos.

“Por una razón: porque hace más de 16 años que Chile, para poder dar cumplimiento a los temas sociales, económicos, se ha venido endeudando. Es decir, hay mayor gasto y menor ingreso de manera permanente sumado a la situación de pandemia y a todo lo que ha tenido que vivir Chile con terremotos y todo lo que ha ocurrido. Eso nos llevó desde un 6 u 8% del endeudamiento del PIB, a casi el 43% del endeudamiento del PIB”, observó.

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A juicio de Bianchi, todos los exministros de Hacienda desde el primer gobierno de Michelle Bachelet contribuyeron a aumentar el endeudamiento. En ese escenario, sostuvo que lo que se debería despejar, en el marco de la acusación, es el rol que jugó Grau.

“El exministro Grau tuvo su cargo siete meses. Entonces uno tiene que hacerse de manera responsable y seria la primera pregunta: ¿En siete meses pudo haber tenido la responsabilidad que se le asigna o quien tuvo la responsabilidad no fue Grau y fue quien lo antecedió?”, dijo.

Carlos Bianchi también puso en duda el momento escogido por los diputados de los partidos Republicano y Nacional Libertario para presentar la acusación. Para el legislador, también integrante de la Comisión de Hacienda, parte de lo que se busca es “contaminar” dos debates: el del endeudamiento y el del proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Esta acusación se hizo en este tiempo, contaminando toda esta otra discusión, porque se les vencía el plazo, no por otra cosa y esto igual hay que tenerlo en consideración”, planteó.

A lo anterior, agregó que: “Encontraron una estrategia política, donde, para poder contaminar el resto de la discusión, han generado un manto de humo para distraer lo que es el debate del endeudamiento y el debate de la reforma. Ese aspecto a mí me genera mucho ruido, aunque puede que exista algún mérito en el aspecto técnico”.

El diputado de la bancada PPD sugirió “un gran encuentro nacional” convocado por el Presidente José Antonio Kast para dar una verdadera solución a los problemas económicos.

“Pero no lo van a hacer, (…) porque el señor Quiroz, que es el que manda, está obsesionado con este sueño húmedo de creer que su reforma efectivamente va a generar en 10 o más años, la recuperación de la economía. Mientras tanto, Chile está obligado a tener que seguir endeudándose”, aseveró.