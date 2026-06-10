El “plan Kukulcán”, el dispositivo de México para garantizar la seguridad del Mundial

En el Centro Histórico de la Ciudad de México, intentar llegar al Zócalo se asemeja a estar en un laberinto. Las calles que rodean la plaza capitalina están cerradas, y se esperan casi 3.500 policías para vigilar el Fan Fest, donde llegarán 60.000 personas cada día para ver los partidos. Dulce Chacón es vendedora aquí desde niña.

“El Centro Histórico es muy bonito, aquí lo que pasa es que ahorita sí está muy caótico y hay muchísima gente. Y para mí se me hace muy inseguro, porque además los policías no nos ayudarán mucho”, asegura.

Además de los sistemas antidrones, helicópteros y otros vehículos de combate, el llamado Plan Kukulcán contempla un despliegue de más de 11.000 agentes en las tres sedes del Mundial, de los cuales el 60% estará movilizado alrededor del Estadio Azteca.

“Cuando llegas a un kilómetro y medio del estadio, inicia el perímetro por los elementos de seguridad, te exigen mostrar una acreditación oficial de la FIFA, o que vives dentro del perímetro. Y una vez pasas el perímetro, sigue habiendo muchísimos más elementos en puntos clave para estar haciendo distintas verificaciones dentro del perímetro”, explica Jeshua Campesino, que vive en el centro y trabaja en el estadio.

Este operativo, llamado Última Milla, estará activo durante los días de partido. Sólo cuatro se jugarán en la Ciudad de México, y 13 en total en el país.