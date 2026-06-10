Entre la "foto del momento" y el descontento ciudadano: Encuesta CEP enciende alarmas en el oficialismo

La publicación de la Encuesta CEP, que situó en 34% la aprobación y en 52% la desaprobación del Presidente José Antonio Kast, generó diversas reacciones en el mundo político. Desde el Gobierno llamaron a interpretar los resultados considerando el contexto en que se realizó el trabajo de campo, mientras que representantes del oficialismo defendieron las medidas adoptadas por el Ejecutivo y la oposición sostuvo que el sondeo confirma un creciente descontento ciudadano.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó la medición como una “foto del momento” y pidió considerar que el levantamiento de la encuesta concluyó antes de la Cuenta Pública del 1 de junio. En esa línea, evitó realizar una autocrítica por las cifras de desaprobación y llamó a confiar en el rumbo del Gobierno, argumentando que las últimas decisiones adoptadas por La Moneda permitirán mejorar la evaluación ciudadana.

“El llamado del Gobierno es a confiar en que se está haciendo un trabajo muy dedicado, con mucho entusiasmo, con mucha seriedad, para poder cumplir con la ciudadanía en materias que son de mediano y largo plazo también”, expuso.

Un indicador que preocupa a las filas oficialista son las expectativas económicas que tiene la ciudadanía. La encuesta reflejó un deterioro en las percepciones sobre el presente y el futuro del país. Solo un 11% calificó la situación económica nacional como buena o muy buena, cifra inferior al 16% registrado en la medición previa, mientras que un 43% la evaluó como regular y un 45% como mala o muy mala.

Las expectativas para los próximos 12 meses también cambiaron. El porcentaje de personas que cree que la situación económica del país empeorará aumentó de 15% a 31%, mientras que quienes piensan que permanecerá igual descendieron de 51% a 33%.

Desde la UDI, el senador Iván Moreira afirmó que los resultados muestran que “la gente sigue viendo una economía que no despega” y que el país “se siente estancado”.

A su juicio, ese escenario demuestra que la megarreforma económica impulsada por el Ejecutivo “no es un capricho”, sino una herramienta para recuperar la inversión y el empleo. “O la aprobamos y damos una señal clara de reactivación, o nos quedamos administrando el pesimismo y la mediocridad“, sostuvo.

Una lectura similar realizó el diputado Diego Schalper (RN), quien aseguró que las últimas encuestas han mostrado “un punto de inflexión” marcado por el cambio de gabinete y la Cuenta Pública.

Aunque indicó desconocer cuánto de ese efecto alcanzó a capturar la CEP, defendió que el Gobierno “ha tomado las decisiones a tiempo, ha hecho los ajustes ministeriales que se necesitaban y, más importante aún, le ha puesto todo el foco al desarrollo de proyectos de inversión, a una agenda de seguridad fuerte como la que está liderando el ministro Arrau, y también a la educación, la salud y las emergencias sociales, poniendo la gestión por delante”.

Desde la oposición, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que la encuesta refleja “la imagen que la población chilena se ha hecho del Presidente Kast y de este gobierno en solo pocos meses“. Atribuyó los resultados al incumplimiento de compromisos en materia de seguridad y crecimiento económico y afirmó que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo “van en la línea completamente contraria”, perjudicando la calidad de vida de la población mediante recortes sociales y beneficios tributarios para los grandes capitales.

Santana también abordó el apartado de la encuesta referido a las incivilidades. Si bien afirmó que el Partido Socialista rechaza esas conductas, advirtió que no deben confundirse con “los legítimos derechos que tienen las personas y las organizaciones a manifestarse”.

Por su parte, el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, afirmó que la CEP demuestra que “la mayoría del país desaprueba la gestión del Presidente Kast y de su gobierno tras tres meses de iniciado“.

Para Soto, las cifras reflejan errores en materia económica, de seguridad y de conducción política, que han generado “un clima de incertidumbre, confrontación y mayor polarización”, pese a que la ciudadanía demanda diálogo, acuerdos y desarrollo.

El parlamentario agregó sobre la evaluación del Ejecutivo que también ha influido el alza en el precio de los combustibles, la megarreforma económica y los recortes en programas sociales, especialmente en salud. Además, cuestionó la decisión del Gobierno de impulsar un mayor endeudamiento fiscal, pues contradice los compromisos asumidos previamente por la administración.