“Me duelen las rodillas, va a llover”: qué hay detrás del dolor articular en invierno

En Chile, más de la mitad de las personas sobre 50 años padece artrosis en al menos una articulación, según la última Encuesta Nacional de Salud. Y aunque las bajas temperaturas suelen llevarse la culpa, los expertos apuntan a otro responsable: el sedentarismo, que en invierno tiende a dispararse.

El aumento de molestias en invierno no es solo percepción. “El frío genera cambios fisiológicos que afectan directamente a la articulación”, explica el doctor Ignacio Ortigosa, médico deportólogo de Clínica CRL. Entre ellos, destaca la vasoconstricción —menos flujo sanguíneo— y un líquido sinovial más espeso, lo que dificulta el movimiento.

A esto se suma que músculos y ligamentos se vuelven más rígidos, aumentando la sensación de dolor. Incluso factores como menor exposición al sol, peor calidad del sueño y cambios en el ánimo pueden intensificar la percepción de las molestias.

El verdadero problema: dejar de moverse