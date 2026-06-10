Megarreforma: Quiroz relativiza alertas del CFA y defiende que el "proyecto es suficientemente moderado"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a los recientes cuestionamientos planteados por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), respecto a que el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno podría generar importantes riesgos fiscales.

El jefe de la billetera fiscal concurrió la mañana de este miércoles a la Comisión de Hacienda del Senado, ocasión en que recalcó que el CFA y el Gobierno comparten la preocupación por la sostenibilidad fiscal y también, los mismos números.

“El Consejo Fiscal Autónomo no entrega ningún dato nuevo. No hay ningún número, no hay ninguna estimación. El Consejo Fiscal Autónomo se limita, y está bien, es su rol, a comentar los números que nosotros presentamos y no hay una corrección”, insistió.

“Entonces, cuando se dice que el Consejo Fiscal Autónomo advierte que el año 2031 recién se alcanza el equilibrio, yo quiero decir que es lo que nosotros dijimos. No hay ninguna novedad y la única diferencia está, tal vez, en los adjetivos”, planteó.

El secretario de Estado afirmó que, mientras el Gobierno cree poder revertir la situación, acompañando la megarreforma con otras medidas, el CFA “como parte de su vocación y de su misión, plantea una voz de prudencia y de preocupación, y solicita que se tome con una mirada más a fondo este tema”. “Esa es una cosa que siempre la vamos a tener en cuenta y la vamos a estar mirando con atención”, indicó.

Luego de la presentación del ministro, senadores y senadoras presentes en la comisión le plantearon a Quiroz sus dudas. El militante del Frente Amplio (FA), Diego Ibañez, llevó la conversación al plano más político, al preguntarle por unas recientes declaraciones en Radio Duna, en las que Quiroz habló de “batalla cultural”.

Quiroz refrendó lo mencionado en la entrevista, señalando que efectivamente hay una batalla cultural, respecto a la “dignidad” y respeto que debería haber por quienes invierten.

“La historia económica demuestra que hay tres condiciones que son básicas. Una es la libertad de permiso, que haya reglas claras, que haya certeza de las obligaciones que hay que cumplir. La segunda es el retorno. No hay iniciativa privada si no hay retorno. No vas a movilizar inversiones, no vas a movilizar la economía, si las personas no sienten que pueden tener un retorno relevante. Y el tercero, que se olvida, es lo que se llama dignidad”, dijo.

“Dignidad significa que el que emprende, que el que inicia, el que hace proyectos, no está permanentemente denostado por la sociedad. Ese último es el más complejo y ese último es la batalla cultural”, explicó.

Por su parte, la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, consultó a Quiroz por la disponibilidad del Gobierno para llegar a acuerdos con los distintos sectores políticos. La parlamentaria aseguró estar preocupada por el “discurso de polarización” del Ejecutivo.

En respuesta, el ministro Quiroz sostuvo que se están proponiendo “cosas bastante centradas y muy enraizadas en lo que fue nuestro historia de los grandes acuerdos”, y que lo que se está haciendo es “retrotraer el sistema a los ritmos de funcionamiento de hace diez años atrás”. Esto, en referencia a la agilización de los permisos ambientales y a la propuesta de disminuir el impuesto empresarial de 27 a 23%.

“Pensamos que el contenido de este proyecto es suficientemente moderado y centrado como para llamar a acuerdos en torno a él”, concluyó.