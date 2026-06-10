Seremi de Salud refuerza llamado a vacunarse ante aumento de enfermedades respiratorias en la RM

En medio del avance de la temporada invernal y el aumento de la circulación de virus respiratorios, autoridades sanitarias realizaron un operativo de vacunación en la Vega Central de Recoleta, reforzando el llamado a que los grupos de riesgo completen su proceso de inmunización contra la influenza antes de que se intensifiquen las bajas temperaturas.

La actividad fue encabezada por el director del Servicio de Salud Metropolitano Norte, Erik Poblete, y la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, quienes destacaron la necesidad de aumentar la cobertura en sectores que aún presentan rezagos, especialmente adultos mayores y niños en edad preescolar.

Poblete explicó que el operativo busca acercar la vacunación a espacios de alta concurrencia y complementar el trabajo que se desarrolla en las distintas comunas de la zona norte de Santiago.

“Esto viene a reforzar el trabajo que estamos realizando con todas las comunas. La Vega Central convoca a mucha gente y es un lugar estratégico para hacer un llamado a reforzar la vacunación, sobre todo en la población adulta mayor, considerando las enfermedades respiratorias propias de esta época”, señaló.

Asimismo, indicó que la red asistencial se encuentra preparada para enfrentar un eventual incremento de consultas y hospitalizaciones durante los meses más fríos. “Estamos monitoreando permanentemente los planes de contingencia, el número de camas disponibles y el comportamiento de los pacientes para responder de la mejor manera posible”, afirmó.

Por su parte, la seremi Pía Venegas destacó que la estrategia sanitaria busca facilitar el acceso a la vacunación en distintos puntos de la capital. “Hoy nos encontramos en la Vega Central porque queremos llegar a todas partes. Sabemos que la importancia de la vacunación no distingue lugares ni territorios y también sabemos que las personas necesitan seguir trabajando. Por eso estamos potenciando la vacunación en los lugares de trabajo y acercándonos a distintos puntos de la Región Metropolitana”, sostuvo.

La autoridad explicó que, aunque algunos grupos ya presentan niveles adecuados de cobertura, persisten brechas importantes entre los niños menores de cinco años y las personas mayores de 60 “Tenemos una deuda especialmente con los niños preescolares y las personas mayores. Necesitamos llegar a esos grupos porque la meta es alcanzar al menos un 80% de cobertura en la población de riesgo antes de que termine junio”, indicó.

Venegas recordó que la vacuna contra la influenza requiere aproximadamente dos semanas para generar inmunidad efectiva, por lo que insistió en la importancia de inmunizarse antes de que comience oficialmente el invierno. “La vacuna no evita necesariamente que nos enfermemos, pero sí disminuye significativamente las consecuencias graves de la enfermedad, como las hospitalizaciones, las consultas de urgencia e incluso, en algunos casos, la mortalidad asociada”, afirmó.

La seremi también destacó que los trabajadores cuentan con facilidades legales para acceder a la inmunización. “Las personas tienen derecho a disponer de tiempo para vacunarse y hoy existen múltiples alternativas: centros de salud familiar, estaciones de Metro, centros comerciales y operativos especiales durante los fines de semana”, señaló.

En tanto, la autoridad hizo un llamado a mantener las medidas preventivas aprendidas durante la pandemia: “Tenemos que aplicar lo que aprendimos en esos años. Prevenir siempre será mejor que lamentar. La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a las personas que lo rodean. Construir salud es una tarea colectiva y hoy necesitamos que la ciudadanía tome la decisión de protegerse”.