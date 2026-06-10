Syntagma Musicum Usach se une a la Camerata Vocal U. de Chile y debuta en la Gran Sala Sinfónica Nacional

La figura de Claudio Monteverdi (1567-1643), el gran compositor italiano que abrió las puertas del Barroco, propiciará una colaboración entre dos de las instituciones más respetadas del circuito de música de tradición escrita: Syntagma Musicum, el grupo de música antigua de la Usach, y la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, agrupación con más de 25 años de trayectoria en el ámbito coral.

Bajo el título “Luces y sombras del amor”, ambos elencos ofrecerán un programa que tendrá funciones en sus escenarios habituales: el miércoles 17 (19:30 horas, entradas disponibles en Ticketplus) en la Gran Sala Sinfónica Nacional y el miércoles 24 (19:30 horas, entradas gratis en Portaltickets) en el Teatro Aula Magna Usach.

“Esta colaboración nos permite interpretar un repertorio en el cual ambos elencos se complementan muy bien. Además, es importante resaltar el aporte de dos universidades importantísimas en nuestro país, instituciones estatales en donde el arte y la música se han desarrollado ampliamente”, señaló Jaime Carter, director de Syntagma Musicum Usach.

“El desarrollo que ha tenido VM20 ha sido un gran avance para la cultura nacional, especialmente por la Gran Sala Sinfónica Nacional, uno de los escenarios más importantes de nuestro país en la actualidad y uno de los espacios más deseados para hacer música. Para Syntagma Musicum Usach será muy gratificante conocer esta sala desde la vivencia musical y para la Camerata Vocal también será interesante, ya que no se han presentado en nuestra universidad”, agregó.

En ambas ocasiones, el programa estará centrado en madrigales de Claudio Monteverdi, que serán interpretados por Syntagma Musicum Usach junto a la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, dirigida por Juan Pablo Villarroel. Además, el repertorio contempla fragmentos de las óperas “Orfeo” (1607) y “La coronación de Popea” (1643), así como un par de piezas de autores contemporáneos, como Salomone Rossi (c. 1570-1630) y Tarquinio Merula (1595-1665).

“Los madrigales siempre son un desafío para todo coro, ya que invitan a desarrollar la parte expresiva y dramática. De alguna forma, son como una ópera sin escenografía ni movimiento, pero con la misma carga emotiva. La imagen de Monteverdi es señera por lo que representa para la historia de la música occidental. En él se cristalizan los cambios que van a dejar atrás el Renacimiento y van a iniciar el Barroco”, explicó Carter.

Los conciertos con la Camerata Vocal de la Universidad de Chile están entre los hitos de la temporada 2026 de Syntagma Musicum Usach, marcada precisamente por la colaboración con otros artistas e instituciones. A lo largo del año, el elenco también compartirá escenario con el Coro Madrigalista Usach y estrenará una obra del compositor chileno Tomás Brantmayer. Asimismo, algnos de sus integrantes se incorporaron como profesores a la Academia de Música Antigua, desarrollada en conjunto entre la Usach y la Fundación Guitarra Viva Ernesto Quezada.