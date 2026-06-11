Anthropic y Mythos: "El verdadero reto es el control democrático de estos modelos"

Anthropic anunció en la tarde del martes 9 de junio el lanzamiento de Claude Fable 5, su nuevo modelo de inteligencia artificial. Presentado como una versión “segura” del modelo Mythos, esta herramienta de alto rendimiento sigue estando accesible, sin restricciones, a ciertos actores, cuya lista es opaca. Una situación que preocupa a Damien Van Achter, responsable de programas de innovación en el IHECS (Instituto de Estudios Superiores de Comunicaciones Sociales).