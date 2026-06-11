Comisión de Hacienda aprueba aumento de endeudamiento por más de US$6 mil millones

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que autoriza el aumento del endeudamiento del Gobierno Central por US$6.200 millones para este año.

La iniciativa, que fue ingresada por el Ejecutivo, fue respaldada con ocho votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. Ahora, el proyecto deberá ser discutido en la Comisión de Economía.

Tras la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que “a uno le gustaría no tener que solicitar esta autorización para endeudamiento adicional, pero la verdad es muy cruda”.

El secretario de Estado mencionó que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) señaló que la Ley de Presupuesto para el 2026 “no está financiada debidamente y esto busca el financiamiento”. “Además, busca recuperar parcialmente el capital de trabajo para el funcionamiento del Gobierno”, dijo.

Ayer el CFA afirmó que con la mayor autorización de endeudamiento este año, se emitirían US$1.500 millones adicionales. “En este caso, la deuda bruta de 2026 alcanzaría en torno a 43,4% del PIB. Si se considera un menor crecimiento del PIB este año, la deuda bruta alcanzaría 43,6% del PIB”, indicaron.

Asimismo, sostuvieron que “el mayor endeudamiento solicitado responde principalmente al deterioro del déficit fiscal respecto al proyectado en la Ley de Presupuestos 2026, asociado, por una parte, a una corrección a la proyección de recaudación —producto de una menor recaudación efectiva en 2025 y un recorte prudencial del rendimiento esperado de la Ley de Cumplimiento Tributario—, y, por otra, a una corrección al alza en las proyecciones de gasto”.

De esta forma, argumentaron que para cumplir con sus obligaciones, “el Gobierno Central deberá cubrir las nuevas necesidades de financiamiento mediante mayores niveles de endeudamiento o la profundización del uso de activos del Tesoro Público —que ya se encuentran en mínimos históricos—, o bien, a través de la implementación de un ajuste fiscal”.