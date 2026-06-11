De ALMA al ecosistema del pingüino de Humboldt: "Entrada Liberada" recorre el patrimonio más allá de los museos

Con recorridos que van desde observatorios astronómicos en el Desierto de Atacama hasta espacios de memoria, naturaleza, ciencia y espiritualidad, la cuarta temporada de “Entrada Liberada, más que museos” ya se encuentra al aire por NTV. El programa patrimonial, que estrenó su nuevo ciclo el pasado 1 de junio, se emite los lunes a las 22:30 horas y busca ampliar la noción tradicional de patrimonio a través de una serie de experiencias que recorren distintas regiones del país.

Conducido por el periodista Nicolás Rojas Inostroza, el espacio presenta 12 capítulos dedicados al patrimonio cultural, natural e inmaterial de Chile. Entre las interrogantes que aborda esta temporada se encuentran cómo fue posible construir un observatorio a más de 5 mil metros de altura en pleno desierto, qué historias guarda el campamento minero de Chuquicamata o cómo es el ecosistema submarino de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

“Esta temporada ofrece a los televidentes una serie de experiencias sorprendentes, que amplían el foco de lo que usualmente es comprendido como patrimonio”, señaló Rojas.

El conductor destacó además que el proyecto ya ha visitado todas las regiones del país, difundiendo iniciativas culturales y patrimoniales que muchas veces permanecen fuera de los circuitos masivos. “‘Entrada Liberada’ siempre trae buenas nuevas de lo que hace la gente, con mucho esfuerzo y convicción, para salvaguardar el patrimonio”, afirmó.

La nueva entrega incluye visitas a más de 50 espacios culturales y patrimoniales. Entre ellos figuran el Observatorio Mamalluca, el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, el Museo de la Moda, el Templo Baha’i de Sudamérica, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Metro de Santiago, la Maestranza San Eugenio, el Museo Fonck, la Villa Cultural Huilquilemu y el Museo Regional de Atacama, entre muchos otros.

Asimismo, la temporada contempla capítulos dedicados a temas como la astronomía, la vida campesina, la religiosidad, la diplomacia, el agua y los medios de transporte.

Para el director del programa, Patricio Alfaro Astorga, el proyecto ha buscado desde sus inicios ir más allá de la exhibición de colecciones. “‘Entrada Liberada’ nunca fue sólo un programa de museos. También es un registro de las personas, oficios, paisajes y memorias que construyen nuestra identidad chilena”, sostuvo. A su juicio, la televisión pública aún puede ofrecer espacios para recorrer el país desde la curiosidad y el descubrimiento.

En tanto, y desde NTV, la directora de programación Mariana Hidalgo Lorca destacó que el programa conecta con el asombro y la creatividad presentes en diversos territorios. “La forma en que redescubrimos nuestro patrimonio en este programa es muy significativa para NTV, porque nos invita a sorprendernos. Es una conexión directa con la curiosidad que moviliza y cautiva a las personas”, señaló.

El espacio cuenta además con una canción original compuesta por el músico talquino Diego Lorenzini y complementa su emisión televisiva con contenidos inéditos en redes sociales. Realizado con el apoyo del Comité Chileno de Museos (ICOM Chile) y la Subdirección Nacional de Museos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, “Entrada Liberada, más que museos” continúa apostando por una mirada amplia del patrimonio, entendiéndolo como una experiencia viva vinculada a las comunidades, los territorios y las múltiples formas de construir memoria e identidad.