Dónde ver los partidos del Mundial 2026 por TV Abierta

No queda nada para que Chilevisión haga llegar lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA – a realizarse en México, Canadá y Estados Unidos– a todos los hogares chilenos.

Todo comienza este jueves 11 de junio a las 13:00 horas, cuando el canal transmita la ceremonia inaugural desde Ciudad de México, donde participarán artistas como Shakira, J Balvin, Danny Ocean y los dueños de casa Alejandro Fernández, Belinda y Maná, entre otros. A continuación, a las 14:30 horas, comienza oficialmente la acción deportiva con el partido entre México y Sudáfrica.

Al día siguiente, también desde las 13:00 horas, Chilevisión transmitirá la ceremonia de inauguración en Toronto, Canadá, donde se presentarán los anfitriones Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, entre otras figuras del espectáculo internacional. Tras el show, comenzará el encuentro entre Canadá y Bosnia y más tarde, a las 20:30 horas, será el turno de Estados Unidos ante Paraguay.

Panoramas de fin de semana

El fin de semana serán cuatro partidos del Mundial que se podrán ver por Chilevisión. El sábado la previa se inicia a las 14:00 horas para luego dar paso a los encuentros entre Catar y Suiza y Brasil frente a Marruecos.

La tarde del domingo, en tanto, se encenderá a partir de las 15:00 horas con el partido entre Países Bajos y Japón, para luego seguir con Costa de Marfil versus Ecuador.

Todos los partidos se podrán seguir tanto por pantalla abierta como por los canales digitales de Chilevisión: chilevision.cl y la app MiCHV.