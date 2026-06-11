Elecciones en Perú: Keiko Fujimori tomó la delantera por solo 651 votos en Perú

La candidata derechista de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se puso este jueves en la delantera del balotaje de las elecciones presidenciales de Perú con un 50% de los votos, por delante del izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con un 49,9%, de acuerdo con el 98,2% de las actas escrutadas.

Concretamente, Fujimori obtiene 9.032.651 votos, mientras que Sánchez consigue 9.032.000, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De este modo, se revirtió la tendencia que en los últimos días parecía dar por estrecho margen, al igual que ahora, la victoria a Sánchez. No obstante, tal como indicó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la víspera, los resultados oficiales de la segunda ronda no se conocerán hasta dentro de un plazo estimado de unos 30 días.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tuvieron el pasado domingo una cita con las urnas, en la que fue una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

En su cuarta intentona de lograr la Presidencia, Fujimori ganó en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez logró el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

Sánchez obtuvo mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte, Fujimori contó con sus mejores registros en la costa.