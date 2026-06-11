Guillermo Larraín: Aprobar la megarreforma "por un voto" puede incentivar futuros cambios tributarios

En conversación con la última edición de Política en Vivo, el economista y académico la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Guillermo Larraín cuestionó la estrategia del Gobierno para sacar adelante la megarreforma tributaria, advirtió sobre los riesgos de aprobarla sin acuerdos amplios y calificó como una “chacota” la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

“Si es que se ganara por un solo voto, lo que va a surgir naturalmente en las próximas elecciones presidenciales es la idea de hacer una nueva reforma tributaria”, afirmó el expresidente del Banco del Estado.

Larraín sostuvo que la discusión no pasa únicamente por bajar el impuesto corporativo. A su juicio, para que las empresas decidan invertir necesitan tener certezas de que las reglas no volverán a modificarse en el corto plazo. “Lo que los inversionistas quieren oír es que hay estabilidad, no que hay inestabilidad”, puntualizó.

El economista planteó que una rebaja de impuestos deja más recursos disponibles para las empresas, pero advirtió que eso no garantiza por sí solo nuevas inversiones. Por lo mismo, insistió en que la reforma requiere acuerdos políticos amplios para generar confianza. “La buena forma es que se logre un acuerdo amplio en torno a la baja del impuesto de primera categoría”, sostuvo.

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Larraín también cuestionó varios elementos incluidos en la propuesta del Ejecutivo. Entre ellos mencionó los incentivos para la repatriación de capitales y algunas medidas que —opinó— tienen un costo fiscal elevado sin un impacto claro sobre el crecimiento. “Hay muchas cosas que no ayudan a que haya más crecimiento y que son caras fiscalmente”, enfatizó.

En esa línea, el académico tomó distancia de la propuesta de invariabilidad tributaria incluida en el proyecto. Según explicó, mecanismos de este tipo pueden terminar generando nuevos problemas en lugar de entregar certezas duraderas. Asimismo, sostuvo que las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre los riesgos asociados al proyecto no deberían ser ignoradas.

El economista recordó que, junto a otros especialistas, propuso la creación de una mesa técnica para discutir cambios a la iniciativa, pero hasta ahora esa propuesta no ha prosperado. “Lo que vemos más bien es un gobierno que está con la idea de aprobar esto un poco al precio que sea”, puntualizó.

“Estamos caminando a transformar el sistema político chileno en una chacota”

Larraín también abordó la acusación constitucional presentada contra el exministro de Economía Nicolás Grau, iniciativa que cuestionó duramente. “Estamos caminando a transformar el sistema político chileno en una chacota”, aseguró respecto al libelo ingresado este lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El académico recordó que en el pasado también manifestó su rechazo a la acusación constitucional que terminó con la destitución del exministro de Educación Harald Beyer. A su juicio, las diferencias políticas o técnicas respecto de una gestión no justifican recurrir a este mecanismo.

“Transformar las opciones políticas de un ministro respaldado por un presidente en una acusación constitucional contra el ministro por criterios, a mí me parece que excede, pero de lejos, lo que corresponde”, afirmó.

Larraín advirtió que la normalización de este tipo de acciones puede terminar afectando el funcionamiento del sistema político: “Lo que vamos a ver en el futuro probablemente son acusaciones constitucionales sucesivas por diferencias de criterios, de opciones políticas”.