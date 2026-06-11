Infantino defiende a la FIFA por las polémicas del Mundial y pide a los críticos “relajarse”

A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al paso de las críticas que han marcado la antesala del torneo y pidió a la opinión pública “relajarse” y confiar en las gestiones que realiza el organismo para enfrentar los problemas que han afectado a algunos participantes.

Las declaraciones del dirigente se produjeron luego de la controversia generada por el caso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien las autoridades estadounidenses le negaron la entrada al país cuando se disponía a participar en el certamen, impidiéndole convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido de una Copa del Mundo.

“Fue una pena lo ocurrido con el árbitro de Somalia”, señaló Infantino durante una conferencia de prensa realizada en Ciudad de México, donde defendió el trabajo de la FIFA frente a las dificultades migratorias que han surgido en el marco del torneo.

El dirigente reconoció que la organización no tiene capacidad para intervenir en todas las decisiones adoptadas por los gobiernos anfitriones. “Intentamos resolverlo todo; gritar y vociferar es lo contrario a encontrar una solución. No somos los reyes del mundo que pueden gobernar sobre gobiernos y fuerzas policiales. Somos una organización con los medios que tenemos para hacer todo lo posible”, sostuvo.

En ese contexto, insistió en que la FIFA mantiene conversaciones permanentes para intentar resolver los problemas que puedan afectar a jugadores, árbitros y delegaciones. “Cuando digo ‘tranquilos’, no me refiero a quedarse quietos y no hacer nada, sino a que confíen en nosotros. Siempre intentamos que la situación sea lo más positiva posible y encontrar soluciones. A veces lo conseguimos, otras veces no”, afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de un clima de controversias que también ha incluido cuestionamientos por los precios de las entradas y por la aplicación de las políticas migratorias estadounidenses durante la realización del campeonato.

Consultado sobre si la FIFA debería tener un rol más activo frente a las restricciones de ingreso al país, Infantino defendió el principio de soberanía de los Estados. “Nuestro mundo es un mundo muy agresivo y la seguridad está por encima de todo. Hay que respetar las decisiones”, señaló.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 comenzará oficialmente este jueves y se extenderá hasta el 19 de julio, con partidos en Estados Unidos, México y Canadá.