Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Junio de 2026


México debuta con victoria ante Sudáfrica en un Azteca lleno de emoción

El conjunto mexicano inició su camino en el Mundial de Fútbol 2026 con un triunfo frente a los africanos en un estadio Azteca repleto.

El conjunto mexicano inició su camino en el Mundial de Fútbol 2026 con un triunfo frente a los africanos en un estadio Azteca repleto.

Deportes

La Copa Mundial de Fútbol 2026 ya está en marcha y el primer festejo fue para el anfitrión. México derrotó por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural del torneo y comenzó con una victoria su participación en el Grupo A, que también integran República de Corea y Chequia.

Ante un estadio repleto y en un escenario histórico para los mundiales, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad desde el inicio y tomó rápidamente el control del encuentro.

La apertura de la cuenta llegó a los nueve minutos, cuando una presión alta en campo rival permitió recuperar el balón cerca del área sudafricana. La jugada terminó con un remate de Julián Quiñones, cuyo disparo se coló entre las piernas del arquero Ronwen Williams para establecer el 1-0.

México mantuvo el dominio durante gran parte del encuentro y encontró un escenario aún más favorable al comienzo del segundo tiempo. A los 49 minutos, Sphephelo Sithole fue expulsado tras derribar a Brian Gutiérrez, que avanzaba solo hacia el arco rival, convirtiéndose en el primer jugador expulsado de la competición.

Con superioridad numérica, el Tri amplió la ventaja a los 67 minutos. Tras un preciso centro desde la izquierda de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez conectó un certero cabezazo para marcar el 2-0 definitivo.

En los minutos finales, el conjunto local administró la ventaja y manejó la posesión del balón sin mayores sobresaltos. La expulsión de Themba Zwane sobre el cierre del compromiso terminó por complicar aún más a una selección sudafricana que nunca logró reaccionar.

Con este resultado, México sumó sus primeros tres puntos y quedó bien posicionado en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

En la próxima fecha, el jueves 18 de junio, el elenco mexicano enfrentará a República de Corea, mientras que Sudáfrica buscará recuperarse cuando se mida ante Chequia.

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