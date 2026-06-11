Mundial 2026: arranca en México el Mundial de los excesos

El mayor evento del planeta fútbol estará organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo hizo en solitario en 1970 y 1986. El silbatazo sonará a las 13H00 locales (19h00 GMT) para que las selecciones de México y Sudáfrica den inicio al mayor Mundial de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha aumentado el número de partidos, el número de ceremonias de inauguración (una por cada país organizador) y, por supuesto, los ingresos relacionados con este gran evento internacional. Una obsesión por la rentabilidad que se plasma en el precio de las entradas, las más caras jamás vistas en un Mundial.

Ambiciones de grandeza y polémicas

Como reflejo de sus ambiciones de grandeza, el torneo se repartirá entre 16 estadios, algunos de ellos a 4.000 kilómetros de distancia, desde Guadalajara hasta Vancouver, desde Los Ángeles hasta Boston. Algo que sin duda dejará una huella de carbono considerable.

No obstante, algunos aficionados no dejarán de disfrutar del placer de descubrir nuevas selecciones nunca antes vistas en la competición, como Uzbekistán, Haití o la pequeña isla caribeña de Curazao. Al menos para aquellos que no hayan sido rechazados al aterrizar en el Estados Unidos de Donald Trump, o que no hayan visto cancelado su visado al último momento.

El torneo llega pues precedido por polémicas: el alto precio de los boletos, la política migratoria de Estados Unidos, el caso de Irán al trasladar su campo base de Arizona a Tijuana. Pero a partir de hoy, el balón intentará tomar protagonismo.

Durante la ceremonia inaugural, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretará el himno oficial de este Mundial, titulado “DNA“, mezcla de ópera y música electrónica. Y Shakira estrenará la canción “Dai Dai” junto a la estrella nigeriana del afrobeat Burna Boy.

Esperanzas de los aficionados mexicanos

México es el país con mayor afición de los tres coorganizadores y su Estadio Azteca es una “catedral del fútbol”, “bendecida por los dioses” de este deporte, en palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Tengo fe que va a ganar México, en tierra mexicana, en el Azteca. O sea, siento que vamos a sentir esa vibración mil veces más. Y en México le tenemos mucha pasión al fútbol, entonces es algo muy increíble lo que vamos a vivir y me llena de mucha, mucha emoción”, comentó una hincha a nuestra enviada especial Ana María Ospina. “Aunque hay detallitos, hay diferentes puntos de vista, pero todos nos une una sola pasión: el fútbol”, recalcó un hombre.

En cuanto a las ambiciones, varían de un hincha a otro. “Tendría que llegar mínimo a cuartos de finales para decir que le fue bien”, expresó un hincha, mientras una mujer se mostraba más optimista: “Esperemos que lleguen hasta la final y que den todo”. “Quisiera que jugara hasta la final, pero a lo mejor llega más a la semifinal. No sé. Nunca sabe uno”, agregó cauteloso otro hincha. Una encuesta publicada el lunes reveló que solo 35% de los mexicanos confía en la Tricolor.

Protestas en México

En México se disputan 13 partidos y los elevadísimos precios de los boletos dejaron fuera de los estadios a las clases populares. Profesores de primaria y secundaria llevan semana y media reclamando violentamente mejoras salariales y de jubilación.

El jueves se suman a ellos familiares de las decenas de miles de desaparecidos que enlutan al país y otros colectivos. Su objetivo es converger hacia el Estadio Azteca, creando un enorme caos vial, lo que puede dificultar el acceso al estadio y desembocar en choques con la policía. Claudia Sheinbaum calificó la protesta de “provocación” para que haya imágenes de represión durante el Mundial. Aseguró que no caerá en la trampa.

La presidenta izquierdista descartó desde hace meses asistir a alguno de los partidos disputados en el país e incluso regaló su boleto para la inauguración a una niña futbolista. Anunció que seguiría el torneo con “el pueblo” en las pantallas gigantes instaladas en el Zócalo, la inmensa plaza donde se encuentra el Palacio Nacional.