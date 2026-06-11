Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 11 de Junio de 2026


“No es un capricho”: oposición mantiene en evaluación llevar megarreforma al TC

En una nueva reunión con abogados constitucionalistas, representantes del PS, la DC, el FA y el PC analizaron argumentos jurídicos para objetar el proyecto, que critican por su falta de “idea matriz” y su impacto en el Fondo Común Municipal.

En una nueva reunión con abogados constitucionalistas, representantes del PS, la DC, el FA y el PC analizaron argumentos jurídicos para objetar el proyecto, que critican por su falta de “idea matriz” y su impacto en el Fondo Común Municipal.

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La oposición aún analiza los componentes de la megarreforma impulsada por el Gobierno y evalúa cuáles de ellos podrían ser llevados al Tribunal Constitucional. Este miércoles, los secretarios generales de los partidos sostuvieron una segunda reunión con abogados constitucionalistas para abordar la materia.

Participaron dirigentes de la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Partido Socialista, además del exministro de Justicia, Jaime Gajardo.

En el sector se ha cuestionado la constitucionalidad de este proyecto, por ejemplo, por la gran cantidad de temas que aborda la iniciativa y la falta de una idea matriz, también por la invariabilidad tributaria

El próximo lunes se abordará este mismo debate con los presidentes de partido en la mesa política de la oposición, así lo indicó el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios.

“Hemos tenido una muy buena reunión unión, han participado juristas de todas las áreas. Ha sido muy interesante por los temas que se convocan y se observan. Esto lo seguiremos conversando el lunes a las 8:30 de la mañana con nuestros presidentes y con la mesa política de coordinación de la oposición”, indicó. 

Los secretarios generales de los partidos de oposición se reúnen con abogados especialistas para abordar la constitucionalidad de la megarreforma del gobierno desde la Sede del Partido Socialista. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

La oposición ha realizado citas semanales de distinto tipo para abordar la megarreforma y posicionarse en bloque en contra de la iniciativa. El lunes recién pasado se realizó un encuentro de senadores y alcaldes de la oposición, instancia en la que se manifestaron en contra del impacto que tendría el proyecto de Reconstrucción Nacional en el Fondo Común Municipal. 

En línea con lo anterior, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, aseguró que el rechazo a esta iniciativa de parte de la oposición “no es capricho” ni intención de bloquear el debate.

“Que la ciudadanía tenga la certeza que este camino que estamos construyendo como oposición no es caprichoso ni es obstruccionismo. Estamos dotándonos de los mejores elementos y herramientas para dar garantías y certezas a la población de que nuestro rechazo al proyecto es en función de la protección de garantías y derechos para todas las familias trabajadoras de nuestro país”, dijo. 

Por su parte, el diputado del Frente Amplio y abogado constitucionalista, Jaime Bassa, reiteró tajantemente que el proyecto tiene vicios de constitucionalidad: “Expresa un dogma ideológico por parte del Gobierno que no se traduce necesariamente en mayor inversión ni tampoco mayor empleo”.

Bassa destacó que la cita de este jueves fue “muy fructífera” y que el siguiente encuentro buscará definir argumentos “para construir un caso sólido en contra de un proyecto que se está pasando por encima de la Constitución”.

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